Sekretär des russischen Sicherheitsrates: USA nutzen Kiew als "Rammbock" gegen Russland

Vor dem Hintergrund des andauernden Ukraine-Konflikts hat der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Patruschew eine Pressekonferenz abgehalten. Er verurteilte die USA für ihre Versuche, "Russland zu schwächen und zu spalten" sowie die Ukraine als "Rammbock" gegen Russland zu nutzen.

Quelle: AFP © RONEN ZVULUN / POOL / AFP

Die Vereinigten Staaten bauen ihre militärische Macht aus, stationieren NATO-Truppen in der Nähe der russischen Grenzen und benutzen das Kiewer Regime "als Rammbock" gegen Russland. Dies sagte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, bei einer Pressekonferenz im zentralen Föderationskreis in der rund 380 Kilometer südwestlich von Moskau gelegenen Stadt Brjansk. Die russische Nachrichtenagentur Interfax zitiert ihn mit den Worten: "Indem sie unser Land zu einer Quelle der Instabilität erklären, bilden sie antirussische Allianzen, bauen ihre militärische Macht aus und stationieren NATO-Truppen in der Nähe unserer Grenzen. Gleichzeitig wird das Kiewer Marionettenregime, das mit Unterstützung der Angelsachsen durch einen Putsch an die Macht gekommen war, als Rammbock gegen Russland eingesetzt." Medwedew: UN sollte Resolution zu US-Reparationen für viele Länder verabschieden Er fügte hinzu, dass die heutigen US-Politiker die Eskalation des Konflikts in der Ukraine verstärkten, indem sie sich aktiv an dem hybriden Krieg gegen Russland beteiligten. Russland stehe derzeit dem neonazistischen Kiewer Regime gegenüber, das mit Unterstützung des Westens wiederbelebt worden sei. Außerdem kämpfe Russland gegen rasende Russophobie und den Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung. Dabei setze sich Russland für die grundlegenden Völkerrechte ein, die auf den Prinzipien der Vereinten Nationen beruhen und nicht auf "den Regeln, die die USA selbst erfunden haben, um ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten". Er fügte hinzu: "Das Ziel der USA ist es, unser Land zu schwächen, zu spalten und letztendlich zu zerstören. Indem sie Hass gegen das multinationale russische Volk säen, unterstützen sie die Entwicklung rechtsextremer und nationalistischer Ideen, die von den in der Ukraine wiederbelebten Bandera-Gruppen gepredigt werden." Patruschew betonte, dass Russland eine präventive militärische Sonderoperation gestartet habe, um die Donbass- und die gesamte russischsprachige Bevölkerung vor Völkermord zu schützen. Er erwähnte auch, dass Russland nicht rechtzeitig Garantien für seine Sicherheit erhalten und Kiew auf Druck des Westens die Minsker Vereinbarungen nicht eingehalten habe. Außerdem, so der Politiker, habe es in der Ukraine eine reale Bedrohung durch atomare und biologische Waffen gegeben. Trotz der militärischen Unterstützung des Kiewer Regimes durch den Westen würden die Aufgaben der russischen militärischen Sonderoperation erfüllt, versicherte Patruschew. Dabei nannte er die vorrangigen Ziele der Operation, unter anderem die Vernichtung tödlicher Waffen sowie die Eliminierung ausländischer Söldner. Zudem forderte Patruschew, den Schutz kritischer Objekte im Zentrum Russlands mithilfe der russischen Luftabwehr zu stärken. Außerdem sollen Maßnahmen ergriffen werden, um das Eindringen ukrainischer Kämpfer sowie Extremisten und Terroristen nach Zentralrussland zu verhindern. Mehr zum Thema - Medwedew: "Russland kämpft allein gegen die NATO"

