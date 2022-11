Medwedew: UN sollte Resolution zu US-Reparationen für viele Länder verabschieden

Dmitri Medwedew sprach sich nach der UN-Resolution für russische Reparationen an die Ukraine dafür aus, dass die UN den USA Schadenswiedergutmachungen für viele Länder auferlegen müsse. Mit der aktuellen UN-Reparationsabstimmung würden die Angelsachsen versuchen, legal an eingefrorene russische Vermögen zu gelangen.

Nach der Verabschiedung der Resolution über die "Reparationen" Russlands an die Ukraine sollte die Generalversammlung der Vereinten Nationen nun die Wiedergutmachung der von den Vereinigten Staaten an Korea, Vietnam, Irak, Jugoslawien und andere Länder verursachten Schäden fordern, sagte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, am Montag. Das berichtete die russische Presseagentur TASS. "Sie sollten die gleiche Empfehlung zur vollständigen Wiedergutmachung der Schäden annehmen, die die Vereinigten Staaten Korea, Vietnam, Irak, Jugoslawien und vielen anderen Ländern zufügten, die unter den Amerikanern und der NATO litten", schrieb Medwedew auf seinem Telegram-Kanal. UN fordert Russland zur Zahlung von Reparationen an die Ukraine auf Damit kommentierte er die Abstimmung der UNO über die Resolution, in der die Einrichtung eines Mechanismus zur Wiedergutmachung des von Russland in der Ukraine angerichteten Schadens als notwendig erachtet wird. Andernfalls "sieht es so aus, als ob die Vereinten Nationen als eine der wichtigsten internationalen Institutionen für die Versöhnung in eine Agonie geraten", betonte er. "Das Ende wird für die gesamte internationale Gemeinschaft schmerzhaft sein. Wir werden ohne eine solche 'Vereinte Nationen'-Organisation auskommen." Medwedew zufolge soll die Resolution die Pläne des Westens, Russlands eingefrorene Vermögenswerte zu nutzen, legalisieren. "Die Angelsachsen versuchen offensichtlich, eine rechtliche Grundlage für den Diebstahl illegal eingefrorener russischer Vermögenswerte zu schaffen", fügte er hinzu. Die Dringlichkeitssitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Montag eine Resolution zur Einrichtung eines internationalen Registers für Schäden, die der Ukraine angeblich von Russland zugefügt wurden, verabschiedet und die Notwendigkeit eines Mechanismus zur Wiedergutmachung von Verlusten anerkannt. 94 Länder stimmten für das Dokument, 14 waren dagegen und 73 enthielten sich. Mehr zum Thema - Vereinte Nationen wollen Ukraine russische Vermögenswerte zur Verfügung stellen – Kritik aus Moskau

