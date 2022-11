WADA fordert vierjährige Disqualifikation von Eiskunstläuferin Walijewa

Der Internationale Sportgerichtshof hat auf Antrag der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) wegen einer ausbleibenden schnellen Entscheidung im Fall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa ein Schiedsverfahren eingeleitet. Die WADA fordert ihre Disqualifikation für vier Jahre.

Quelle: Sputnik © Maxim Bogodwid

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat die Beschwerde der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegen die russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) und die Eiskunstläuferin Kamila Walijewa registriert und ein Schiedsverfahren eingeleitet, wie auf der Website des Gerichts zu lesen ist. Die WADA forderte den CAS auf, die 16-jährige russische Eiskunstläuferin des Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für schuldig zu befinden und sie mit einer vierjährigen Disqualifikation zu bestrafen, wobei alle Ergebnisse ab dem 25. Dezember 2021 (dem Tag, an dem sie bei den russischen Meisterschaften positiv getestet wurde) annulliert werden. Meinung Kamila Walijewa hat mehr verdient als das unglückliche Ende ihres olympischen Traums Nach den russischen Meisterschaften gewann Walijewa die Europameisterschaften in Tallinn mit einem Weltrekord im Kurzprogramm und nahm dann an den Olympischen Spielen teil, wo sie mit der russischen Mannschaft den Mannschaftswettbewerb gewann und in der Einzelwertung den vierten Platz belegte, wofür sie die Zulassung durch den CAS beantragte. Die Medaillen des Mannschaftswettbewerbs müssen noch vergeben werden. Sollte dem russischen Team die Goldmedaille aberkannt werden, könnte sie den US-Amerikanern zugesprochen werden. Zuvor hatte WADA-Chef Witold Bańka erklärt, dass die Entscheidung, den Fall an den CAS zu verweisen, aufgrund des verspäteten Urteils der RUSADA getroffen wurde. In der CAS-Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass die WADA der RUSADA zuvor eine Frist bis zum 4. November gesetzt hatte, um über den Fall Walijewa zu entscheiden. Die Entscheidung, den Fall an den CAS zu verweisen, wurde auf der Grundlage der Anti-Doping-Regeln der RUSADA getroffen, die eine solche Möglichkeit für den Fall vorsehen, dass die Frist nicht eingehalten wird. Der Internationale Sportgerichtshof stellte fest, dass es schwierig ist, einen Zeitplan für die Entscheidung über Walijewa anzugeben. Der Fall von Walijewa, die bei den russischen Meisterschaften positiv auf Trimetazidin getestet wurde, wurde von der RUSADA untersucht. Eine Entscheidung über die Eiskunstläuferin wurde für Oktober erwartet, aber die russische Agentur sagte schließlich, dass sie weder das Datum des Prozesses noch dessen Ergebnis bekannt geben werde, da Walijewa aufgrund ihres Alters eine geschützte Person sei. Mehr zum Thema - Internationale Eislauf-Union erhöht Mindestalter für Sportler auf 17 Jahre

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.