EMA empfiehlt Omikron-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren

Wie die Europäische Arzneimittelagentur am Freitag mitteilte, hat die Behörde die Zulassung der an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe der Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer nun auch für Kinder ab fünf Jahren empfohlen.

Quelle: www.globallookpress.com © photonews.at/Georges Schneider

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat die an die Omikron-Variante des SARS-CoV-2-Erregers angepassten Impfstoffe der Pharmakonzerne BioNTech und Pfizer für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Das teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Der für die Subvarianten BA.4 und BA.5 angepasste Impfstoff war bereits als Auffrischung für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen worden. Die EU-Kommission muss der Empfehlung noch zustimmen, was jedoch als Formsache gilt. Bereits im Oktober hatte die Behörde die "ursprünglichen", an die Wuhan-Variante des SARS-CoV-2-Erregers entwickelten Corona-Impfstoffe für Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter genehmigt. Mehr zum Thema - EU-Arzneimittelbehörde genehmigt Corona-Impfungen für Säuglinge ab sechs Monaten

