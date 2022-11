Russischer Botschafter: Kiew will NATO und USA in den Konflikt hineinziehen

Anatoli Antonow, Russlands Botschafter in den USA, hat erklärt, die Ukraine sei zu nuklearer Sabotage unter falscher Flagge auf ihrem Territorium bereit. Ziel sei es, die USA in den Konflikt hineinzuziehen. Washington dulde Kiews Nuklearterrorismus, so der Diplomat.

Russlands Botschafter in den USA Anatoli Antonow hat davor gewarnt, dass Kiew einen Sabotageakt mit einer "schmutzigen Bombe" und eine Explosion in einem Atomkraftwerk vorbereitet. Die Erklärung wurde auf dem Telegram-Kanal der russischen Botschaft in Washington veröffentlicht:

"Heute sind wir mit der Gefahr einer Strahlenkatastrophe konfrontiert. Kiew brütet Pläne aus, mit einer 'schmutzige Bombe' zu sabotieren. Die Detonation eines solchen Sprengsatzes hätte eine Größenordnung, die mit der Detonation eines nuklearen Sprengkopfes mit geringer Sprengkraft vergleichbar wäre. Die Schockwelle würde radioaktives Material in einem Umkreis von mehreren Tausend Quadratmetern verteilen. Die kontaminierten Gebiete würden für 30 bis 50 Jahre zu einer Sperrzone."

Die Entwicklung einer "schmutzigen Bombe" sei zwei ukrainischen Organisationen anvertraut worden und die Arbeiten befänden sich in der Endphase. Antonow stellte fest:

"Kiew verfügt über die notwendige Produktionsbasis, das wissenschaftliche und technische Potenzial und über Vorräte an Uran-235 und Plutonium-239, dem Hauptbestandteil eines Atomsprengkopfes. Eine noch gefährlichere Option, die Kiew in Betracht zieht, ist eine Provokation an Kernkraftwerken, die sich auf von der Ukraine kontrolliertem Gebiet befinden. Dies könnte zu einem Unfall führen, der mit den Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima vergleichbar ist, von denen sich die Welt noch nicht erholt hat."

Es sei klar, dass Kiew das Ziel verfolge, sich als Opfer auszugeben, die Provokation als einen Einsatz taktischer Atomwaffen durch Russland zu verschleiern und hierdurch die USA und die NATO direkt in den Konflikt hineinzuziehen. In der Zwischenzeit, so Antonow, "tun die USA weiterhin so, als würden sie diese gefährlichen Tendenzen nicht erkennen". Der russische Botschafter warnte:

"Indem sie das Kiewer Regime decken, werden die USA selbst zu Sponsoren und Komplizen des Nuklearterrorismus."

Gleichzeitig würden Moskaus Appelle, in Washington zur Vernunft zu kommen, von der US-Regierung praktisch ignoriert. Antonow erklärt:

"Wir hören immer häufiger rücksichtslose und provokative Aussagen. Ein bemerkenswertes Beispiel sind die jüngsten Erklärungen der Kommandeure der 101. Luftlandedivision der US-Armee, dass sie entschlossen seien, sich sofort an den Kämpfen auf ukrainischem Gebiet zu beteiligen. Solche Ausbrüche sollten uns jedoch nicht mehr überraschen, da der Wunsch, unserem Land eine strategische Niederlage zuzufügen, offiziell in der aktualisierten nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten verankert ist. Wir haben keinen Krieg begonnen. Wir beenden ihn. Die Frage ist, wie weit die USA zu gehen bereit sind. Werden sie in der Lage sein, an einer gefährlichen Linie anzuhalten?"

Weiter versicherte Antonow, dass die USA versuchten, den Konflikt in der Ukraine für ihre eigenen Interessen zu nutzen. Antonow ist der Auffassung, dass die USA ein wirtschaftliches Interesse daran hätten, mit Hilfe der Ukraine einen Zermürbungskrieg gegen Russland zu führen. Nach Ansicht Antonows sei das Hauptinteresse der USA wirtschaftlicher Natur. Washington wolle vom Verkauf von Waffen und Flüssiggas profitieren. Der russische Diplomat betonte:

"Das Weiße Haus kann sich der Verantwortung für die Verlängerung des Konflikts und den Tod unschuldiger Menschen nicht entziehen. Die Verschwendung von Ukrainern, Russen, Europäern wie auch gewöhnlichen US-Amerikanern. Wie man so schön sagt: Krieg mit Russland 'bis zum letzten Ukrainer'."

