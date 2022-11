"Wir mischen uns subtil und spürbar ein": Chef der Wagner-Gruppe über US-Vorwurf zur Wahleinmischung

Der russische Geschäftsmann und Chef des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewgeni Prigoschin, der zuvor von den US-Behörden der Einmischung in die US-Wahlen beschuldigt worden war, hat auf diese Berichte reagiert.

Prigoschin wurde gebeten, zu einem Bericht von Radio Swoboda über die angebliche russische Einmischung in die bevorstehenden US-Kongress-Zwischenwahlen am 8. November und die Verbindung seines Namens mit dieser Einmischung Stellung zu nehmen. In der von der Pressestelle zitierten schriftlichen Antwort von Prigoschin auf den Bericht heißt es:

"Ich werde Ihnen sehr subtil und behutsam antworten und, wenn Sie mich entschuldigen, eine gewisse Zweideutigkeit zulassen. Meine Herren, wir haben uns eingemischt, wir mischen uns ein und wir werden uns auch weiterhin einmischen. Akkurat, spürbar, chirurgisch und auf unsere eigene Art und Weise, wie wir es können. Wir werden bei unseren spürbaren Operationen beide Nieren und die Leber auf einmal entfernen."

Die Untersuchung einer möglichen russischen Einmischung in die Wahl läuft in den USA seit Herbst 2017. Zu diesem Zeitpunkt interessierte sich der US-Kongress für die Umstände der Wahl des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Die US-Behörden verdächtigen unter anderem die in Sankt Petersburg ansässige Internet Research Agency (oft als Trollfabrik oder Kreml-Bots bezeichnet), die nach Angaben Washingtons gefälschte Facebook- und Twitter-Konten sowie YouTube-Kanäle eingerichtet habe, über die sie Propaganda und Fehlinformationen verbreite und auf andere Weise versuche, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Die USA glaubten, dass Prigoschin an der Einmischung in die Wahlen beteiligt war. Der Geschäftsmann selbst hatte die Vorwürfe bestritten und Anwälte beauftragt, ihn in den USA zu verteidigen.

Im Juli 2022 versprach das US-Außenministerium, zehn Millionen US-Dollar für Informationen über die Einmischung von Prigoschin und verwandten Organisationen in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu zahlen. Das US-Außenministerium behauptete, dass es auch an Informationen über die Internet Research Agency interessiert sei.

Im November erklärten Experten des US-Cybersicherheitsunternehmens Recorded Future, dass Russland versuche, sich in die Zwischenwahlen zum Kongress einzumischen. Analysten wiesen darauf hin, dass im Spätsommer gefälschte Konten mit Inhalten, die darauf abzielen, die Demokraten zu diskreditieren, in den sozialen Netzwerken immer aktiver wurden. Experten zufolge stehen diese Profile mit Russland in Verbindung, und einige von ihnen gehören zur Internet Research Agency.

Die Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat finden in den USA am heutigen 8. November statt. In das Unterhaus des Kongresses werden Vertreter aus allen 435 Distrikten gewählt, während in das Oberhaus 35 der 100 Senatoren gewählt werden. In den letzten zwei Jahren hatte die Demokratische Partei sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat eine Mehrheit, die es ihr nicht nur ermöglichte, ihre Vertreter in Spitzenpositionen wichtiger Kongressausschüsse zu berufen, sondern auch Bidens Initiativen frei umzusetzen. Meinungsumfragen zufolge könnten die Republikaner in diesem Jahr die Kontrolle über beide Kammern erlangen.

Das russische Außenministerium wies die Vorwürfe der russischen Einmischung in die Wahlen zurück. Die Pressesprecherin des Ministeriums, Maria Sacharowa, sagte, dass die westlichen Länder "einen Mechanismus schaffen, um eine neue These in das öffentliche Bewusstsein zu pflanzen".

Prigoschin wurde im Dezember 2016 wegen des Verdachts der Einmischung in die Präsidentschaftswahlen auf die Sanktionsliste der USA gesetzt. Später, im Jahr 2017, verhängte Washington Sanktionen gegen einige mit Prigoschin verbundene Unternehmen. Die Sanktionslisten wurden im Jahr 2021 ergänzt.

Im September 2022 gab Prigoschin zu, im Jahr 2014 eine Gruppe gegründet zu haben, die später in das private Militärunternehmen Wagner umbenannt wurde. Zuvor hatte er lange bestritten, daran beteiligt gewesen zu sein. Der Geschäftsmann sagte, dass er und viele andere Geschäftsleute im Jahr 2014, "als der Völkermord an der russischen Bevölkerung im Donbass begann" und "Russland auf den letzten Dampflokzug aufsprang und es schaffte, die Ankunft der ukrainischen Armee auf der Krim zu blockieren", versuchten, "eine Gruppe zu rekrutieren, die die Russen schützen wird". Später besuchte er auf eigene Faust das Trainingsgelände, um die Gruppe zu bewaffnen sowie auszurüsten und um Fachleute zu finden.

