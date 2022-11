Ukraine bittet mit "Supergeil"-Song von Friedrich Liechtenstein um Leopard-Panzer

Mit dem leicht abgewandelten Hit "Supergeil" bittet das ukrainische Militär um Leopard-Kampfpanzer aus Deutschland. In den Videoclip von Künstler Friedrich Liechtenstein wurden Fotos der bereits gelieferten Flugabwehrwaffen Gepard und Iris-T hineingeschnitten.

© twitter.com/DefenceU

Das ukrainische Verteidigungsministerium verwendet eine leicht abgewandelte Version des Hits "Supergeil", um Deutschland doch noch zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern zu bewegen. In den Videoclip von Künstler Friedrich Liechtenstein wurden Fotos der bereits gelieferten Flugabwehrwaffen Gepard und Iris-T eingefügt - tituliert als "Super Gepard" und "Super Iris". Damit habe man schon eine "Super Defense" (Super Verteidigung), heißt es. Each friendship reaches the inevitable moment of the "fireworks". 🇺🇦🤝🇩🇪Featuring Friedrich Liеchtenstein pic.twitter.com/FnHGD6A6Ur — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 2, 2022 Doch dann kommen Szenen vom "Super Leopard" im Einsatz - verbunden mit einem "Super Please". Am Ende heißt es "Dankeschön Deutschland". Das Video wurde vom ukrainischen Verteidigungsministerium am Mittwoch auf Twitter veröffentlicht. In dem Tweet heißt es: "Jede Freundschaft erreicht den unvermeidlichen Moment des 'Feuerwerks'." Was Friedrich Liechtenstein über die Aktion denkt, ist bis jetzt nicht bekannt. Die Bundesregierung lehnt die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern und Schützenpanzern des Typs Marder bislang ab mit dem Hinweis, dass auch kein anderer Partner der Ukraine so moderne westliche Panzer liefere. Mehr zum Thema – Kann Deutschland die militärische Hilfe für die Ukraine in der Krise lange durchhalten? (rt de/dpa)

