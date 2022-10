Ukraine-Krieg: Türkischer Rüstungskonzern will Bau einer Drohnenfabrik in zwei Jahren abschließen

Das türkische Rüstungsunternehmen Baykar hat mitgeteilt, dass es den Bau seiner Drohnenfabrik in der Ukraine innerhalb von zwei Jahren abschließen will.

Quelle: AFP © Birol Bebek

Das türkische Rüstungsunternehmen Baykar kündigte am Freitag an, dass es den Bau seiner Drohnenfabrik in der Ukraine innerhalb von zwei Jahren abschließen wolle, so der Geschäftsführer von Baykar, Haluk Bayraktar. Ankara irritiert über türkische Unternehmen auf ukrainischer Sanktionsliste Die von dem türkischen Unternehmen an die Ukraine gelieferten Drohnen waren in den letzten Wochen ein Bestandteil der Militärstrategien Kiews gegen die russischen Streitkräfte. Die Bayraktar-TB2-Drohnen wurden durch ihren Erfolg während des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien so bekannt, dass die Ukrainer sogar ein Lied darüber komponierten. Im Rahmen eines Abkommens zwischen der Türkei und der Ukraine, das kurz vor dem Beginn des Ukraine-Krieges unterzeichnet wurde, erklärte sich Baykar nun bereit, seine zweite Produktionsstätte in der Ukraine zu errichten. Der ukrainische Botschafter in der Türkei, Wassili Bodnar, hatte den Bau der Drohnenanlage auf ukrainischem Gebiet bereits im August bekannt gegeben. Es habe sich nicht nur um eine politische Entscheidung gehandelt. "Ein großer Teil der Modelle, die produziert werden, besteht aus Einzelteilen, die in der Ukraine produziert werden", sagte Bodnar im August. Nach eigenen Angaben hat der türkische Rüstungskonzern bereits Verträge zur Lieferung der Kampfdrohne mit 24 Ländern abgeschlossen, darunter Katar, Kirgisistan, Turkmenistan, Pakistan, Somalia, Marokko und zuletzt Serbien. Als erster NATO-Staat hat Polen 24 TB2-Drohnen bestellt, in Rumänien muss die geplante Beschaffung von 18 Drohnen noch vom Parlament genehmigt werden. Mehr zum Thema - Drohnenangriff auf Kiew – Ukraine macht Iran mitverantwortlich

