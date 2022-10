Wettbewerb für über Russland berichtende Journalisten und Blogger ausgeschrieben

Die russische Agentur Rossotrudnitschestwo startet den Wettbewerb "The Honest View Media Award". Er richtet sich an Journalisten, Autoren und Blogger, die über Russland berichten. Die Arbeiten können noch bis 1. November eingereicht werden.

Quelle: Gettyimages.ru © Mihajlo Maricic

Die russische Agentur für die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, im Ausland lebende Landsleute und internationale humanitäre Zusammenarbeit (Rossotrudnitschestwo) schreibt den Wettbewerb "The Honest View Media Award 2022" aus. Zur Teilnahme sind internationale Journalisten, Fotokorrespondenten, Medienredakteure, freie Autoren und Blogger eingeladen, die über Russland berichten. Die Auszeichnung wird in fünf Kategorien verliehen: Hightech-Produktion

Entwicklung der russischen Gebiete

Soziale/humanitäre Problematik

Internationale Kulturpartnerschaft mit Russland

Vielversprechende Industrien in Russland Die Arbeiten können bis 1. November 2022 eingereicht werden. Für die Teilnahme werden Inhalte akzeptiert, die vom 1. November 2021 bis 1. November 2022 veröffentlicht wurden. Die Preisverleihung findet im Dezember in Moskau statt. Die Erstplatzierten erhalten einen Geldpreis in Höhe von 400.000 Rubel (dies entspricht derzeit rund 6.600 Euro). Die besten Projekte der teilnehmenden Fotojournalisten werden auf der offiziellen Webseite des Wettbewerbs präsentiert. Der Wettbewerb soll Autoren zusammenbringen, die zur internationalen Entwicklung der Beziehungen Russlands zu befreundeten Ländern beitragen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite http://www.honestview.ru. Mehr zum Thema - Gewinner der Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2021 stehen fest

