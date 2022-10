Westliche Medien billigen Kiews Angriff auf Krim-Brücke – Experte

Die westlichen Medien übersehen gerne den Terroranschlag auf die Krim-Brücke und unterstützen damit stillschweigend den ukrainischen Staatsterrorismus, meint der venezolanische Politologe Romero.

Quelle: Gettyimages.ru © Christopher Furlong

Der venezolanische Politikwissenschaftler, Professor und Experte für politische Kommunikation Orlando Romero sprach mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti darüber, dass die westlichen Medien den ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke offenbar gutheißen und fleißig vertuschen. Er sagte dazu: "Offensichtlich wurde diese Aktion von der NATO koordiniert. Sie hatte territoriale und politische Aspekte. Aber auch mediale Aspekte, denn diese Aggression, die tief im Inneren der Russischen Föderation stattfindet, wird von den Medien nun vertuscht und unterstützt." Abgesehen davon, dass Verkehrsadern vorrangige militärische Ziele seien, der Angriff auf die Krim-Brücke sei ein Versuch gewesen, die "militärische Macht" der Ukraine zu demonstrieren, so Romero. Und dies sei sicherlich ein weiterer Schritt in Richtung der Konfrontation, auf die sich die westlichen Länder eingestellt hätten, meint der Experte: "Russland hat sich in dem Konflikt als diplomatisch, aufgeschlossen und friedensorientiert gezeigt, während die Ukraine und die sie unterstützenden Länder auf Konfrontation aus sind." Putin: Die ukrainischen Sonderdienste sind Urheber und Täter beim Bombenanschlag auf die Krim-Brücke Auffällig ist, dass Vertreter mehrerer europäischer Länder und der NATO sich weigerten, den Terroranschlag auf die Krim-Brücke zu kommentieren und zu verurteilen. So erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass die NATO-Länder "die Krim niemals als russisches Hoheitsgebiet anerkennen werden" und fügte hinzu, dass er "den Ukrainern Kommentare zum Vorfall auf der Krim-Brücke überlassen" werde. Auch das französische Außenministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher des französischen Auswärtigen Amtes sagte bei einer Pressekonferenz am 10. Oktober: "Was den Zwischenfall an der Kertschbrücke betrifft, so kommentieren wir diese Ereignisse nicht." Das kanadische Außenministerium ging sogar noch weiter und bezeichnete die Krim-Brücke als "legitimes Ziel" für Angriffe der ukrainischen Armee. Oleg Stepanow, Russlands Botschafter in Kanada, erklärte der Nachrichtenagentur TASS am 10. Oktober, dass die stellvertretende Außenministerin des Landes ihm das Folgende mitgeteilt habe, als er ins kanadische Außenministerium einbestellt worden sei: "Mir wurde gesagt, dass Kanada die Krim als Teil der Ukraine betrachtet, dass die Brücke illegal gebaut wurde und zur Versorgung der russischen Streitkräfte dient. Daher sei diese Brücke, wie die Frau Vizeministerin betonte, ein legitimes militärisches Ziel im Sinne des Kriegsgesetzes und des Völkerrechts." Mehr zum Thema - Angriff auf Krimbrücke: Nach russischem Pearl Harbor droht der Ukraine-Konflikt zu explodieren

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.