Putin: Die ukrainischen Sonderdienste sind Urheber und Täter beim Bombenanschlag auf die Krim-Brücke

Der russische Präsident Waldimir Putin hat zum ersten Mal seit massiven Bombenanschlag auf die Krim-Brücke den Vorfall kommentiert. Beim Treffen mit dem Chef des Russischen Ermittlungskommitees Alexander Bastrykin sagte er, wer für den Angriff verantwortlich sei.

Die Urheber, Auftraggeber und Täter des Bombenanschlags auf die Krim-Brücke waren die ukrainischen Sonderdienste, es handelt sich um einen terroristischen Akt, sagte Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden des Ermittlungskommitees, Alexander Bastrykin. "Es gibt hier keinen Zweifel (...). Dies ist ein terroristischer Akt, der darauf abzielt, die kritische zivile Infrastruktur Russlands zu zerstören", betonte er. Mehr Informationen in Kürze...

