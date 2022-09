Israel will Referenden in Ostukraine nicht anerkennen

Das israelische Außenministerium erklärte am Dienstag, dass es die Referenden in der Ostukraine nicht anerkennen will. Vielmehr erkenne Israel "die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine an", hieß es in der Erklärung.

Quelle: AFP

Israel wird die Ergebnisse der Referenden in der Ostukraine nicht anerkennen, erklärte das Außenministerium am Dienstag. In der Erklärung hieß es: "Israel erkennt die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine an und wird die Ergebnisse von Volksabstimmungen in den östlichen Bezirken der Ukraine nicht anerkennen." Ministerpräsident Jair Lapid hatte Russland für den militärischen Konflikt in der Ukraine mehrfach kritisiert, und einige der Aktionen Moskaus als "Kriegsverbrechen" bezeichnet. Israel hatte in der UNO gegen Russland gestimmt und Flugzeugladungen mit humanitärer Hilfe an die Ukraine geschickt. Auch ein Feldlazarett in der Ukraine wurde mit israelischer Unterstützung errichtet. Allerdings wurde Israel vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij kritisiert, weil es bis jetzt keine Waffen nach Kiew geschickt hat. Mehr zum Thema – Inmitten von Spannungen mit der Hisbollah: Israel testet Anti-Schiffsraketen

