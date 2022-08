Miami kündigt Rückkauf von Privatwaffen für Belieferung der Ukraine an

Die Behörden der US-Stadt Miami haben wieder damit begonnen, Waffen von Einheimischen zu kaufen, um diese in die Ukraine zu schicken. Dies wurde auf dem offiziellen Twitter-Account der Verwaltung von Miami gemeldet.

Quelle: Gettyimages.ru © Yasin Ozturk

"Waffen für die Ukraine" – unter diesem Motto haben die Behörden der Stadt Miami im US-Bundesstaat Florida ein weiteres Programm zum Rückkauf von Waffen angekündigt. Die gesammelten Waffen sollen dann an die Ukraine geliefert werden. Die Polizeibehörde der Stadt veröffentlichte auf Twitter: "Die Polizeibehörde der Stadt Miami führt einen Waffenrückkauf durch, um die Ukraine zu unterstützen und um Waffen von den Straßen zu entfernen." Im Laufe des Sommers fanden bereits mehrere solcher Rückkaufaktionen in der Stadt statt, die letzte am vergangenen Samstag. Strafverfolgungsbehörden merkten an, dass Stadtbewohner einen Gutschein in Höhe von 50 US-Dollar für die Abgabe einer Handfeuerwaffe, 100 US-Dollar für eine Schrotflinte oder ein Gewehr und 150 US-Dollar für Waffen im Kaliber 223, AR-15-Selbstladegewehre und AK-47-Sturmgewehre erhalten können. Bericht: USA weiten Waffenlieferungen an die Ukraine über den Seeweg aus Bei den abgehaltenen "Guns 4 Ukraine"-Aktionen Ende Juni und im Juli soll die Polizei von Miami nach eigenen Angaben 167 Sturmgewehre und Handfeuerwaffen erhalten haben. Aleksander Markusсhin, der Bürgermeister der Stadt Irpin im ukrainischen Gebiet Kiew, erklärte auf seinem Telegram-Kanal, dass dies "ein Präzedenzfall in der Geschichte der internationalen Partnerschaft zwischen der Ukraine und den USA" sei. Markusсhin präzisierte ferner, die Waffen würden an Polizisten und Kämpfer von Irpin übergeben. Es wurde auch berichtet, dass die Stadt Miami die Polizei von Irpin mit Helmen und kugelsicheren Westen ausstatten werde. Dies erfolgte, nachdem Miami Irpin im vergangenen Monat zu einer seiner Partnerstädte erklärt hatte. Einige Kritiker der Initiative argumentierten jedoch, dass die im Rahmen solcher Rückkaufprogramme gesammelten Waffen wahrscheinlich nicht ausreichen würden, um den Bedarf der Ukraine zu decken, da Kiew weiter Waffen wie fortschrittliche Raketensysteme, Drohnen sowie Flugabwehr- und Panzerabwehrwaffen fordert. Mehr zum Thema - Boris Johnson besucht überraschend Kiew und spendet weitere Waffen

