Großbritanniens größtes Kriegsschiff und NATO-Flaggschiff erneut havariert

Der modernste britische Flugzeugträger, das NATO-Flaggschiff HMS Prince of Wales, ist vor der Küste Englands havariert. Das Kriegsschiff sollte an einer gemeinsamen Übung mit den USA und Kanada teilnehmen. Es handele sich um einen Schaden an der Propellerwelle.

Quelle: AFP © PAUL ELLIS / AFP

Der drei Milliarden Pfund (etwa 3,5 Milliarden Euro) teure Flugzeugträger der Royal Navy, die HMS Prince of Wales, ist nur einen Tag nach dem Auslaufen aus dem Hafen von Portsmouth zu einem viermonatigen Einsatz in den USA havariert. Der Vorfall ereignete sich, nachdem das Schiff den Hafen von Portsmouth an der Südküste Englands zu jener Mission verlassen hatte, welche die Royal Navy als eine "wegweisende Mission für die Zukunft von Tarnkappenflugzeugen und Drohnen" bezeichnete. Meinung Wie die US-Macht schwindet: Über Zirkon und ihre Geschwister Mit ihrer 1.600-köpfigen Besatzung sollte die HMS Prince of Wales den Atlantik überqueren und in der kanadischen Hafenstadt Halifax sowie in New York und in der Karibik Halt machen. Die Besatzung sollte zusammen mit dem US-Militär und der Royal Canadian Navy in einem Programm an F-35B-Jets und Drohnen trainieren. Trotz weitgehender Pläne blieb das 65.000 Tonnen schwere Kriegsschiff am 27. August im Übungsgebiet an der Südküste Englands vor der Wight-Insel liegen. Ein Sprecher der Royal Navy erklärte am Sonntag, dass der Vorfall untersucht werde. Weitere Details nannte er nicht. Taucher sollen den Flugzeugträger untersucht haben, nachdem ein Schaden an der rechten Propellerwelle gemeldet worden sei, wie die Nachrichtenseite Navy Lookout berichtet. Es handele sich um einen "erheblichen technischen Defekt". HMS Prince of Wales remains at anchor off the Isle of Wight this morning. Specialist divers and engineers to make further inspections and determine whether dry docking is required.Photo @scottyc298https://t.co/PwP4QnsHHwpic.twitter.com/RDR5JRNICL — Navy Lookout (@NavyLookout) August 29, 2022 Bereits im Jahr 2020 war es bei der Erprobung des Flugzeugträgers zu zwei Pannen gekommen. In beiden Fällen führte ein Rohrbruch dazu, dass mehrere Decks überflutet wurden. Dies sind aber nicht die einzigen Vorfälle, für die der Flugzeugträger Prince of Wales berüchtigt ist. Steve Higham, ein Kapitän der britischen Royal Navy, der auf dem Schiff diente, wurde Anfang August aufgrund von Beschwerden über die Belästigung weiblicher Crew-Mitglieder suspendiert. Mehr zum Thema - Bericht: USA weiten Waffenlieferungen an die Ukraine über den Seeweg aus

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.