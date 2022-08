Schmerzensgeld und Bewährungsstrafe: Ehemann von Nancy Pelosi nach Unfall unter Alkohol verurteilt

Der Ehemann der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses ist nachweislich bei einem Autounfall im Mai in Napa County, Kalifornien, unter Alkoholeinfluss gefahren. Neben dem Bußgeld muss Pelosi ein Schmerzensgeld zahlen. Zudem wurde er zu fünf Tagen Gefängnis verurteilt, muss die Haft jedoch nicht antreten.

Der 82-jährige Paul Pelosi bekannte sich am Dienstag für schuldig, unter Alkoholeinfluss mitverantwortlich für einen Autounfall in Napa County, Kalifornien, gewesen zu sein. Er wurde zu fünf Tagen Gefängnis verurteilt, dabei wurden jedoch vom Richter des Napa County Superior Court zwei Tage für bereits verbüßte Zeit und zwei Tage für sein Verhalten angerechnet. Das Gericht wies Pelosi zudem zu acht Stunden gemeinnütziger Arbeit an, anstatt den verbliebenden fünften Tag im Gefängnis verbringen zu müssen. Das Gericht setzte die Strafe für drei Jahre auf Bewährung aus. Pelosi wurde außerdem zu einer Geldstrafe von 1.723 Dollar für anstehende Gerichtsgebühren verurteilt und zu einer weiteren Zahlung an ein Unfallopfer von mehr als 4.900 Dollar als Entschädigung für Arztrechnungen und entgangenen Lohn verpflichtet. Der US-Sender Fox News ist im Besitz von Aufnahmen der ersten polizeilichen Maßnahmen nach Pelosis Festnahme: FIRST ON FOX: Moment Paul Pelosi attempts balance test after crashing $100K+ Porsche. https://t.co/2y03X6YaVSpic.twitter.com/ZMCafTjDYv — Fox News (@FoxNews) August 23, 2022 US-Provokation durch Pelosis Besuch in Taiwan – China schätzt Putins Einstellung sehr Nancy Pelosi befand sich während des Unfalls nicht mit ihrem Ehemann im Auto. Paul Pelosi wurde laut US-Medien demnach am 28. Mai wegen zweier Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Trunkenheit am Steuer festgenommen. Die zweite Anklage wurde fallen gelassen. Wenige Stunden später wurde der Besitzer einer Investmentfirma gegen eine Kaution von 5.000 US-Dollar wieder freigelassen. Die Staatsanwaltschaft von Napa County klagte ihn "wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss mit Verletzungsfolge und wegen Fahrens mit einem Blutalkoholspiegel von 0,8 Promille" an. Die Anwältin von Paul Pelosi wollte gegenüber US-Medien das Urteil nicht weiter kommentieren. Auch das Büro von Ehefrau Nancy Pelosi wollte kein weiteres Statement abgeben. "Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses wird sich nicht zu dieser privaten Angelegenheit äußern, die sich ereignete, als sie an der Ostküste war", so Drew Hammill, Sprecher von Nancy Pelosi. Laut dem Wall Street Journal gilt Nancy Pelosi als "eines der reichsten Mitglieder des US-Kongresses". Das Ehepaar Pelosi geriet jüngst in den Fokus der US-Medien, da das US-Repräsentantenhaus über "Regeln zur Einschränkung des Aktienhandels", auch für die Ehepartner von Senatoren und Abgeordneten, diskutiert hatte. Nancy Pelosi hatte daraufhin, nach einer ersten Verweigerungshaltung, eine Reihe von Wertpapieren des Ehemannes aus dem Jahr 2021 offengelegt, darunter Aktien von Apple Inc., Visa und dem Unternehmen NVIDIA (Erfinder des Grafikprozessors) im Wert "von 1 bis 5 Millionen Dollar". Mehr zum Thema - Trumps Anwälte fordern Überprüfung beschlagnahmter Dokumente durch neutralen Gutachter

