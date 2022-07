Britischer Söldner stirbt in Gefangenschaft in der Donezker Volksrepublik

Der britische Söldner Paul Urey, der sich in Gefangenschaft befand, ist nach Angaben der Behörden der Volksrepublik Donezk bereits am 10. Juli gestorben. Den offiziellen Verlautbarungen zufolge sei er chronischen Krankheiten erlegen.

Laut einem Bericht der Donezker Nachrichtenagentur sei der britische Söldner Paul Urey, der sich im Gefängnis in der Volksrepublik Donezk (DVR) befand, verstorben. Der Brite sei den Aussagen der Ombudsfrau der DVR, Darja Morosowa, "chronischen Krankheiten" erlegen. Nach Angaben der Ombudsfrau habe Urey als Söldner für die Ukraine gekämpft, bevor er von den Streitkräften der DVR gefangen genommen wurde. Britische Medien beriefen sich auf Angehörige des Mannes und behaupteten, er sei als Entwicklungshelfer in der Ukraine gewesen. Morosowa fügte hinzu, dass bei dem 45-Jährigen bei der ersten medizinischen Untersuchung nach der Gefangennahme in der DVR mehrere chronischen Krankheiten diagnostiziert worden seien, darunter "insulinabhängige Diabetes, Störungen des Atmungssystems, der Nieren sowie mehrere Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems". Sie ergänzte: "In Anbetracht der Diagnose und der Belastung ist er am 10. Juli verstorben." Der Gefangene habe von den Behörden die erforderliche medizinische Behandlung erhalten, betonte Morosowa. Darüber hinaus sei der 45-Jährige den Aussagen der Ombudsfrau zufolge "aufgrund von Gleichgültigkeit gegenüber seinem Schicksal in seiner Heimat" depressiv gewesen. Mehr Informationen in Kürze.

