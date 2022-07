USA investieren in "junge Führungskräfte" aus dem südlichen Kaukasus

Die USA investieren weiterhin enorme Haushaltsmittel in die Anwerbung und Ausbildung US-treuen Elitennachwuchses im postsowjetischen Raum. RT hat Dokumente über ein Teilprogramm ausgewertet, das sich auf den südlichen Kaukasus bezieht.

Quelle: Gettyimages.ru © ATU Images

Eine Analyse von Viktoria Penkowa Die Vereinigten Staaten sind bereit, 585.000 Dollar für das Ausbildungsprogramm von 60 Studenten und Hochschulabsolventen unter 24 Jahren aus Armenien, Aserbaidschan und Georgien bereitzustellen. Zu den Ausbildungsbereichen gehört auch die "Entwicklung von Führungsqualitäten". Dies geht aus der Beschreibung des Stipendiums hervor, die RT vorliegt. Analyse Unruhen in Karakalpakstan – Zerfällt die Republik Usbekistan? Wie aus dem Dokument weiter hervorgeht, werden die jungen Männer und Frauen aus den aufgeführten transkaukasischen Ländern in die Vereinigten Staaten entsandt. Dort erhalten sie eine Schulung in diversen Bereichen: "Unternehmertum", "Verhandlungstaktik", "Konfliktlösung", "ehrenamtliche Arbeit" und so weiter. Anschließend wird den Kursteilnehmern ein Praktikum in amerikanischen NGOs angeboten. "Das Training, das sich auf die Entwicklung von Führungsqualitäten, soziales Unternehmertum und gesellschaftliches Engagement konzentriert, kann ein wirksamer Katalysator für den Dialog zwischen jungen Menschen werden und den Programmteilnehmern und der nächsten Generation von Führungskräften die Möglichkeit bieten, die Menschlichkeit und die kulturelle Verbundenheit der anderen wieder zu entdecken", so die US-Seite. Von den Kursteilnehmern wird erwartet, dass sie nach der Rückkehr in ihr Heimatland mit der "Realisierung von Gemeinschaftsprojekten unter tatkräftigem Mentoring durch die Organisation, die das Stipendium ausgestellt hat", beginnen. Von den zukünftigen Laufburschen der USA wird erwartet, dass sie konkrete Ergebnisse liefern. Unter anderem sollen die Stipendiaten die Aufgabe übernehmen, "künftige Führungspersönlichkeiten zu mobilisieren", die zu einem "friedlichen sozialen Wandel" beitragen und sich "für das Wohl der Gesellschaft" einsetzen. China warnt vor einer Farbrevolution in Kasachstan Außerdem wird erwartet, dass nach Abschluss des Programms die Teilnehmer in der Lage sind, Dialoge führen können und Kontakte zu ihren Kollegen in der Region pflegen. Die Beaufsichtigung der Initiative erfolgt durch die US-Botschaft in Aserbaidschan. Bereits früher wurde über die Absicht der Vereinigten Staaten berichtet, 175.000 Dollar für das englische Sprachprogramm in der Ukraine bereitzustellen, das unter anderem dazu beitragen soll, "die Beziehungen" zwischen Kiew und Washington zu stärken. Die Vereinigten Staaten realisieren bereits seit vielen Jahren ähnliche Projekte in den Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Einer Reihe von Experten zufolge zielt diese US-Politik auf eine "Gehirnwäsche" und eine allmähliche Veränderung des Bewusstseins der Menschen in verschiedenen Regionen, einschließlich der ehemaligen Sowjetunion, ab. Übersetzt aus dem Russischen Mehr zum Thema - Die US-Regierung sucht nach Wegen zur Teilung Russlands RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

