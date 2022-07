Selenskij entlässt Botschafter Melnyk

Laut Agenturmeldungen und ersten Veröffentlichungen auf Social-Media-Kanälen muss der ukrainische Botschafter in Berlin seinen Posten räumen. Präsident Selenskij hat die Entlassung von Andrej Melnyk verfügt.

Quelle: AFP © John MACDOUGALL / AFP

Wie TASS schreibt, hat der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij den Botschafter in Deutschland, Andrei Melnyk, von seinem Posten entbunden. Ein entsprechendes Dekret wurde am Sonnabend auf der Website des Staatsoberhauptes veröffentlicht. "Andrei Jaroslawowitsch Melnyk aus dem Amt des außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland zu entlassen", heißt es in dem Dokument. Der Telegram-Kanal Readovka veröffentlichte seinen Screenshot des Dokuments: Selenskij entließ außerdem die Botschafter in Ungarn, der Tschechischen Republik, Norwegen und Indien. Der Botschafter in Indien vertrat die Ukraine auch in Nepal, Bangladesch, Sri Lanka und auf den Malediven. Die russische Agentur verweist auf eine Meldung der Bild-Zeitung vom 4. Juli, die unter Verweis auf ihre Quellen geschrieben hatte, Melnyk werde seinen Posten verlassen, nach Kiew zurückkehren und möglicherweise stellvertretender Außenminister werden (RT DE berichtete). In der Zeitung heißt es, dass "Melnyk in Kiew für seine Arbeit sehr geschätzt wird". Der Botschafter leugnete, dass Bandera an der Ermordung von Hunderttausenden von Juden und Polen beteiligt war, und gab zu bedenken, dass diese Entscheidung auf die jüngsten Äußerungen des Botschafters zu Stepan Bandera zurückzuführen sei. Diese Äußerungen lösten heftige Reaktionen aus, und selbst das ukrainische Außenministerium sah sich gezwungen zu erklären, dass es die Position des Diplomaten nicht teilt. Der Botschafter gab regelmäßig undiplomatische und skandalöse Erklärungen ab und äußerte seine Unzufriedenheit mit der Politik der deutschen Behörden in Bezug auf den Umfang der militärischen und finanziellen Hilfe der BRD für Kiew. Im Mai nannte er beispielsweise den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz eine "beleidigte Leberwurst". Melnyk ist seit acht Jahren Botschafter der Ukraine in Deutschland, während Botschafter in der Regel vier, höchstens sechs Jahre im Amt bleiben. Nähere Informationen in Kürze ...

