NATO beschließt neues, gegen Russland gerichtetes "Strategisches Konzept"

In dem neuen Grundsatzdokument der westlichen Militärallianz wird Russland als die größte Bedrohung für die Sicherheit der NATO festgeschrieben. Zudem wird erstmals die angebliche Herausforderung, die China für die Sicherheit der NATO-Staaten darstelle, erwähnt.

Quelle: www.globallookpress.com © Wiktor Dabkowski/Xinhua

Die Vertreter der NATO-Staaten haben während ihres Gipfeltreffens in Madrid am Mittwoch ein neues Grundsatzdokument, das sogenannte "Strategische Konzept für die Allianz", angenommen, wie NATO auf ihrer Website mitteilte. In diesem Dokument werden die Prioritäten, Kernaufgaben und Herangehensweisen für das nächstes Jahrzehnt aufgelistet. Finnischer Präsident: Türkei stimmt NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands zu Das Konzept erklärt Russland zur "signifikantesten und direktesten" Bedrohung der Sicherheit der NATO-Staaten. Die NATO kritisierte Russland scharf wegen der laufenden Militäroffensive in der Ukraine behauptet, dass dieser Schritt "den Frieden gestört und unser Sicherheitsumfeld ernsthaft verändert hat". Sie behauptete, dass eine "starke, unabhängige Ukraine" für die Stabilität der NATO-Mitglieder von entscheidender Bedeutung sei, und beschuldigte Moskau, ein "Muster ... aggressiver Handlungen" gegen die breitere transatlantische Gemeinschaft zu zeigen. Die Organisation erklärte "Wir wollen in einer Welt leben, in der die Souveränität, die territoriale Integrität, die Menschenrechte und das Völkerrecht geachtet werden und in der jedes Land seinen eigenen Weg wählen kann, frei von Aggression, Zwang oder Subversion." Zudem wird das erste Mal China explizit erwähnt. Peking stelle, so das Dokument, eine Herausforderung für die Sicherheit, Interessen und Werte der NATO-Staaten dar. Auch die chinesisch-russische Kooperation stelle eine ernste Gefahr dar: "Die sich vertiefende strategische Partnerschaft zwischen der Volksrepublik China und der Russischen Föderation und ihre sich gegenseitig verstärkenden Versuche, die auf Regeln basierende internationale Ordnung zu untergraben, stehen im Widerspruch zu unseren Werten und Interessen." In dem Dokument werden zudem Verteidigung und Abschreckung, Krisenprävention und -management sowie Sicherheitszusammenarbeit als drei Kernbereiche für die westliche Militärallianz festgelegt. Erwähnt wird auch der Klimawandel, der eine "bestimmende Herausforderung unserer Zeit" sei. Das Grundsatzdokument der NATO wird etwa einmal alle zehn Jahre erneuert und ist neben dem NATO-Vertrag das zweitwichtigste Dokument der Allianz. Die NATO-Website beschreibt die Rolle des "Strategischen Konzepts" folgendermaßen: "Er bekräftigt die Werte des Bündnisses, liefert eine kollektive Einschätzung der sicherheitspolitischen Herausforderungen und dient als Leitfaden für die politischen und militärischen Aktivitäten des Bündnisses." Die vorherige Version des "Strategischen Konzepts" wurde auf dem Gipfeltreffen in Lissabon im Jahr 2010 vereinbart. Mehr zum Thema – Wegen drohender NATO-Erweiterung in Nahen Osten: Teheran und Moskau rücken enger zusammen

