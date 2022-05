FBI: "Islamischer Staat" plante Attentat auf George W. Bush

Ein in den USA lebender irakischer Staatsbürger wurde am Dienstag wegen eines mutmaßlichen Plans zur Ermordung des ehemaligen Präsidenten George W. Bush verhaftet und angeklagt. Er soll vorgehabt haben, Mitgliedern der Terrorgruppe Islamischer Staat bei der Einreise in die Vereinigten Staaten und der Ermordung des Ex-Präsidenten zu helfen.

Eine Terrorismus-Task-Force des FBI hatte Shihab Ahmed Shihab Shihab, so der Name des 52-jährigen Irakers, am Dienstag verhaftet, unter anderem wegen "Beihilfe zu einem Komplott zur Ermordung des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush", wie das US-Justizministerium mitteilte.

Shihab soll Anfang des Jahres nach Dallas, Texas, gereist sein, um Bushs Haus auszuspähen, und Ende 2021 Zehntausende von US-Dollar angenommen haben, um bei der Einschleusung von IS-Mitgliedern über die Südgrenze zu helfen. Dabei soll er in den Fokus von verdeckten Ermittlern des FBI geraten sein.

Lange Haftstrafe droht

Der Iraker kam dem Bericht zufolge 2020 mit einem Besuchervisum in die USA, das er mit Hilfe "eines korrupten irakisch-amerikanischen Unternehmers in der US-Botschaft" erhalten haben soll, so das FBI, und arbeitete seitdem in verschiedenen Jobs in den US-Bundesstaaten Ohio und Indiana.

Shihab wurde noch am Dienstag einem Bundesgericht vorgeführt. Dort wurde er nicht nur wegen Beihilfe zum versuchten Mord an einem ehemaligen US-Beamten angeklagt, worauf bis zu 20 Jahre Gefängnis stehen können, sondern auch wegen des Versuchs, eine Person illegal ins Land zu bringen, was eine 10-jährige Haftstrafe nach sich ziehen kann.

Die damalige Regierung von George W. Bush stellte eine Reihe von Behauptungen über die Regierung des irakischen Führers Saddam Hussein auf, u. a. dass sie Massenvernichtungswaffen besäße, eine unmittelbare Bedrohung für Europa darstelle und insgeheim mit Al-Qaida, der Terrorgruppe hinter den Anschlägen vom September 2001, gegen die USA verbündet sei. Diese falschen Behauptungen wurden verwendet, um die Invasion des Iraks im Jahr 2003 vor der amerikanischen Öffentlichkeit zu rechtfertigen.

Die von den USA angeführte Besatzung durch die NATO-Truppen stürzte das Land im Nahen Osten in einen Aufruhr, der Hunderttausende von Toten und eine Welle der Instabilität zur Folge hatte, die sich in der gesamten Region ausbreitete. Der Islamische Staat, eine sunnitische Terrorgruppe, die 2014 an Macht gewann und versuchte, auf irakischem und syrischem Gebiet eine neue Nation zu schaffen, begann als militante Gruppe im Chaos nach der Invasion.

