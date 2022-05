Werksgelände von "Asow-Stahl" vollständig befreit

Die letzten Angehörigen des neonazistischen "Asow"-Bataillons in Mariuppol haben kapituliert.

Das gesamte Gelände des Stahlwerkskomplexes "Asow-Stahl" in Mariupol ist befreit worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. 2.439 Menschen, die fast einen Monat lang eingekesselt waren, darunter ukrainische Soldaten und Mitglieder der Neonazi-Einheit "Asow", haben ihre Waffen niedergelegt und sich ergeben. "Die letzte Gruppe von 531 Kämpfern hat sich heute ergeben", sagte der russische Militärsprecher, Generalmajor Igor Konaschenkow, in einer Erklärung. Er fügte hinzu, dass insgesamt "2.439 Asow-Nazis" und ukrainische Soldaten seit dem 16. Mai ihre Waffen niedergelegt hätten und dass der gesamte "Asow-Stahl"-Komplex nun unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte stehe. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die vollständige Befreiung der Stadt Mariupol von ukrainischen Kämpfern berichtet. Die unterirdischen Anlagen des Kombinats seien unter die Kontrolle der russischen Truppen gestellt, meldet RIA Nowosti. Das Ministerium teilte außerdem mit, dass der "Aso"-Kommandeur zu seiner Sicherheit und um Repressalien der örtlichen Bevölkerung wegen seiner zahlreichen Gräueltaten zu vermeiden, in einem gepanzerten Spezialfahrzeug aus dem Werk gebracht wurde. Wie TASS schreibt, sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selenski, dass die ukrainischen "Sicherheitskräfte", die sich dem russischen Militär in der "Azow-Stahl"-Anlage in Mariupol ergeben hatten, jedes Recht hatten, "herauszukommen und ihr Leben zu retten", und dass sie dafür vom Kommando der ukrainischen Streitkräfte eine Sanktion erhalten hatten. Nähere Informationen in Kürze ...

