Erstes Telefonat zwischen ranghohen Militärs Russlands und der USA seit Beginn des Ukraine-Kriegs

Der russische Generalstabschef, Waleri Gerassimow, und der ranghöchste US-Militäroffizier, General Mark Milley, erörterten in einem gemeinsamen Telefonat verschiedene "Fragen von beiderseitigem Interesse" zum Thema Ukraine und "sicherheitsrelevante Themen".

Quelle: Gettyimages.ru © simon2579

Generalstabschef Waleri Gerassimow und US-Militäroffizier General Mark Milley haben am 19. Mai miteinander telefoniert, wie das russische Verteidigungsministerium und das Pentagon offiziell bestätigten. Dies war den Angaben zufolge das erste Gespräch zwischen den beiden seit dem Beginn der militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine im Februar. Medien: Biden will Kiew keine Raketenwerfer liefern – Reichweite bis Russland eskalationsgefährlich Die beiden hochrangigen Militärs erörterten verschiedene "Fragen von beiderseitigem Interesse", darunter den anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, wie das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung mitteilte. Das Gespräch habe auf Ersuchen der amerikanischen Seite stattgefunden, hieß es. Auch das Pentagon hielt sich bedeckt und nannte keine weiteren Einzelheiten zu dem Telefonat. Ein Sprecher von Milley, dem Vorsitzenden der US-Generalstabschefs, wird von US-Medien mit den Worten zitiert: "Die militärischen Führer diskutierten mehrere sicherheitsrelevante Themen und vereinbarten, die Kommunikationslinien offen zu halten." Und er fügte hinzu: "In Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis werden die Einzelheiten des Gesprächs vertraulich behandelt." Der Oberste Alliierte Befehlshaber der NATO in Europa, Tod Wolters, äußerte am Donnerstag in Brüssel die Hoffnung, dass die Gespräche zwischen Gerassimow und Milley eine diplomatische Lösung der anhaltenden Krise "einen Schritt näher bringen würden." Diese hochrangigen Gespräche fanden weniger als eine Woche nach der Unterredung zwischen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu statt. Auch dieses Telefonat war das erste zwischen den beiden Politikern seit dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine Ende Februar. Mehr zum Thema - Sicherheitsexperte Krause: Auch eine 'Rumpf'-Ukraine sollte in die NATO aufgenommen werden

