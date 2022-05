Medienberichte: US-Amerikaner ohne Erfahrung bilden ukrainische Streitkräfte an Javelins aus

Bei der Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte durch Freiwillige aus den USA soll es Medienberichten zufolge zu zahlreichen Problemen gekommen sein: So hätten Freiwillige aus den USA selbst gar keine Ahnung, wie man Javelin-Raketen benutzt.

Quelle: www.globallookpress.com © Cover Images/Keystone Press Agency

Medienberichten zufolge soll es bei der Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte an gelieferten Javelin-Raketen durch Freiwillige aus NATO-Ländern wie den USA zahlreiche Probleme gegeben haben. Lau Fox News Digital sollte Mark Hayward, ein ehemaliger Soldat der US-amerikanischen Special Forces, den ukrainischen Truppen den Umgang mit den neuen Panzerabwehrwaffen beibringen. Dabei gab es jedoch Probleme: Er selbst hatte keine Ahnung, wie man die Geräte benutzt, und er hatte nur einen halben Tag Zeit, um die ukrainischen Streitkräfte auf den neuesten Stand zu bringen. Meinung Wie Waffen aus dem Westen durch die Ukraine auf den Schwarzmarkt gelangen Hayward schied 2007 aus der Armee aus, reiste 2022 allerdings freiwillig in die Ukraine, um sich der Fremdenlegion für Kiew anzuschließen und so die ukrainischen Streitkräfte im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Ein Bekannter hatte vorgeschlagen, Hayward könne den ukrainischen Streitkräften den Umgang mit Panzerabwehrwaffen der nächsten Generation (NLAW) beibringen. Gegenüber Fox News Digital erklärte Hayward nun, dass er in der Vergangenheit zwar eine Reihe von Panzerabwehrwaffen benutzt hatte, aber seit er aus dem Dienst ausgeschieden war, habe es viele neue Entwicklungen in diesem Bereich gegeben. "Mit dem Javelin hatte ich keinerlei Erfahrung." Zudem soll Hayward auch nur einen halben Tag Zeit gehabt haben, um den ukrainischen Streitkräften den Umgang mit den Javelin-Panzerabwehrwaffen beizubringen. Des Weiteren erklärte er, zu Beginn des Krieges habe er eigentlich nicht erwartet, dass er "zurückkommen würde" und die Ukraine "zwei Wochen überdauern" könne. Um den ukrainischen Soldaten den Umgang mit den Panzerabwehrwaffen beizubringen, habe er nach eigenen Angaben selbst nur 12 Stunden Zeit gehabt herauszufinden, wie man das Gerät benutzt. Er kontaktierte deshalb Bekannte in den USA, die ihm dabei helfen mussten, die Bedienungsanleitungen ausfindig zu machen, die er über Nacht studierte, bevor er die Unterweisung erteilte. Ein weiteres Problem war, dass die Truppen aufgrund der begrenzten Vorräte kaum die Möglichkeit hatten, die Waffe vor ihrem Gefechtseinsatz selbst im Feld auszuprobieren. Im Ganzen zeigte sich Hayward sehr verunsichert, dass Truppen mit einem Minimum an praktischer Ausbildung und die Ukraine entsandt wurden. Mehr zum Thema - Gefangen genommener Kommandeur: Ausländische Kämpfer suchen "Abenteuer" in der Ukraine

