Russland weist Diplomaten von Mitgliedsländern der Europäischen Union aus

Als Antwort auf die konzertierte Ausweisung russischer Diplomaten aus Ländern der Europäischen Union, die Ende März und Anfang April erfolgt war, trifft Moskau nun sukzessive spiegelbildliche Gegenmaßnahmen. Am Mittwoch hat das Außenministerium in Moskau mitgeteilt, dass die Russische Föderation 85 Diplomaten aus Frankreich, Spanien und Italien zu unerwünschten Personen erklärt hat.

Quelle: Sputnik © Alexey Maishev / RIA Nowosti

Als Reaktion auf die zuvor verfügte Ausweisung russischer Diplomaten aus diesen Ländern, teilte das Außenministerium der Russischen Föderation am Mittwoch mit, dass 24 italienische, 27 spanische und 34 französische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt wurden. Diese Botschaftsangehörigen haben nun zwischen sieben Tagen und zwei Wochen Zeit, Russland zu verlassen. Dies bestätigte die Pressesprecherin des Außenministeriums Maria Sacharowa auf einem Briefing am Mittwoch in Moskau. Lawrow: "Der Westen hat Russland den totalen hybriden Krieg erklärt" Frankreich hatte zuvor 41 russische Diplomaten und am 5. April hatte Spanien 27 russische Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen. Ein Sprecher des französischen Außenministeriums hat inzwischen in einem Briefing erklärt, dass Frankreich die Entscheidung Russlands, französische Diplomaten aus Moskau auszuweisen, bedauert und sie auch für unbegründet hält. Beobachtern ist aufgefallen, dass Moskau dieses Mal relativ lange mit den Gegenmaßnahmen zu jenen bereits Ende März und Anfang April erfolgten Ausweisungen russischer Diplomaten aus zahlreichen EU-Ländern gewartet hat. Man erkennt auch, dass das russische Außenministerium den "Ausweisungskrieg" nicht eskaliert: Es wird dieselbe Anzahl von Diplomaten wie zuvor umgekehrt russische durch die Maßnahmen der jeweiligen Staaten ausgewiesen, im Falle Frankreichs ist die russische Reaktion sogar noch etwas milder ausgefallen. Mehr zum Thema - Moskau will Beziehungen zu unfreundlichen Ländern "radikal überdenken"

