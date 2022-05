Informelles NATO-Außenministertreffen in Berlin berät über Beitritt von Schweden und Finnland

Während des heutigen NATO-Außenminister-Treffens in Berlin wurde über die Ukraine-Krise und die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO diskutiert. Russland macht derweil noch einmal deutlich, dass es die Mitgliedschaft der beiden bisher neutralen Staaten als Bedrohung wahrnimmt.

Während des heutigen NATO-Außenminister-Treffens in Berlin wurde über die Ukraine-Krise und die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO diskutiert. Vor dem Beginn der Sitzung hat die Bundes-Außenministerin Annalena Baerbock angekündigt, sie sei für einen möglichst schnellen Ratifizierungsprozess für die beiden Länder.



Russland macht derweil noch einmal deutlich, dass es die Mitgliedschaft der beiden bisher neutralen Staaten als Bedrohung wahrnimmt und entsprechende Schritte unternehmen wird. Mehr zum Thema - Finnland wird Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellen

