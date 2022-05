Finnland wird Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellen

Nun steht es wohl fest: Finnland will dem Nordatlantikpakt beitreten. Das teilten der Präsident und die Ministerpräsidentin des nordeuropäischen Landes am Sonntag mit. Russlands Präsident Putin kritisierte den angekündigten NATO-Beitritt Finnlands.

Quelle: www.globallookpress.com © Frank Hoermann/SVEN SIMON

Finnland will der NATO beitreten. Das nordeuropäische Land werde einen entsprechenden Antrag zur Aufnahme in die Militärallianz stellen, teilten der finnische Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin am Sonntag in Helsinki mit. Das finnische Parlament muss dem Schritt noch zustimmen, eine Mehrheit gilt als sicher. Niinistö sprach am Sonntag mehrfach von einem "historischen Tag" für das skandinavische Land. "Ein neues Zeitalter beginnt", so der Präsident. Analyse Hintergründe des finnischen Drängens in die NATO Finnland war seit Jahrzehnten bündnisfrei und teilt sich mit Russland eine rund 1.300 Kilometer lange Grenze. Lange galt ein Beitritt in die Militärallianz als undenkbar. Die russische Militäroperation in der Ukraine hat bei Politik und Bevölkerung zu einem Umdenken geführt. Eine Volksabstimmung über den NATO-Beitritt ist nicht vorgesehen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat den geplanten NATO-Beitritt Finnlands kritisiert. In einem Telefonat mit Niinistö sprach Putin am Sonnabend von einem Fehler. Von Russland gehe keine Bedrohung für das Nachbarland aus, betonte Putin nach russischen Angaben bei dem Gespräch. Finnlands Abkehr von der traditionellen Neutralität werde zu einer Verschlechterung der bislang gutnachbarschaftlichen Beziehungen führen. Mehr zum Thema - Analyse: Wie Russland auf Finnlands Pläne zum NATO-Beitritt reagiert

