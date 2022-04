Türkei plant eigene Airline für Flugverkehr mit Russland

Die Türkei ist eines der wenigen Länder, die derzeit von Russland aus direkt angeflogen werden. Einige russische Touristen nutzen das Land nicht nur als Urlaubsziel, sondern auch als Umstiegsmöglichkeit, um von dort aus etwa in die Europäische Union zu reisen.

Nun haben die türkischen Behörden einen Drei-Stufen-Plan genehmigt, um mehr russische Touristen in das Land zu locken, berichtete die Zeitung Sabah. Unter anderem sei "in naher Zukunft" die Gründung einer neuen Airline geplant, die zwischen der Türkei und Russland fliegen soll. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Antalya soll russische Touristen zu beliebten türkischen Urlaubszielen befördern und Flugzeuge zur Verfügung gestellt bekommen, die kein Versicherungsrisiko haben und nicht unter sekundäre Sanktionen fallen. "Dank dieser Fluggesellschaft wird es möglich sein, eine zusätzliche Million russischer Touristen anzuziehen", berichtete die Zeitung.

In den vergangenen Wochen ist in Russland die Nachfrage nach Flugtickets in die Türkei rasant gestiegen. Grund dafür sind Sanktionen gegen die russische Luftfahrt und der gesperrte Luftraum in Europa, den USA und Kanada für russische Maschinen. Die türkischen Fluggesellschaften reagierten mit einer erhöhten Anzahl von Flügen in russische Städte und dem Einsatz geräumigerer Flugzeuge. Dementsprechend stiegen aber auch die Preise.

