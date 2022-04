Russland hebt coronabedingte Einschränkungen für den Flugverkehr mit 52 Ländern auf

Russland hebt ab kommenden Samstag pandemiebedingte Einschränkungen für den Flugverkehr mit 52 Ländern auf, kündigte Ministerpräsident Michail Mischustin am Montag an. Grund dafür sei ein Rückgang der Corona-Fallzahlen.

Am 9. April soll der reguläre internationale Flugverkehr Russlands wieder beginnen, erklärte Ministerpräsident Michail Mischustin. Grund für die Aufhebung der Corona-Einschränkungen seien die sinkenden Corona-Fallzahlen, so Mischustin. "Die Inzidenz ist rückläufig, damit ist es an der Zeit, die für russische Fluggesellschaften verfügbaren Ziele zu erweitern", sagte der russische Ministerpräsident am Montag. Derzeit dürfen russische Airlines ohne Einschränkungen lediglich 15 Länder anfliegen.

Zu den 52 Ländern, die wieder angeflogen werden, gehören unter anderem Argentinien, Indien, der Irak, China, Südafrika, die Türkei und andere "russlandfreundliche Staaten". Ebenfalls am 9. April wird die Landesgrenze Russlands zu China für die Ausreise russischer Bürger und die Einreise von Ausländern geöffnet.

Der Krisenstab meldete am Montag die niedrigsten Fallzahlen seit Juni 2021. Landesweit wurden in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 15.291 Corona-Fälle registriert. Seit Mitte Februar gehen die Zahlen in Russland allmählich zurück, damals waren pro Tag bis zu 200.000 Neuinfektionen registriert worden.

