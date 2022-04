Flüchtiger Ex-Wirecard-Manager Marsalek soll in Moskau leben – Kanzleramt seit 2021 informiert?

Der per internationalem Haftbefehl gesuchte Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll in Moskau untergetaucht sein – und womöglich bis heute dort leben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Deutschen Behörden soll dies bereits seit 2021 bekannt sein. Kanzleramt wie BND zeigten jedoch bisher kein Interesse an einer Vernehmung oder Verhaftung.