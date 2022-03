Polnischer Premierminister nennt Frist für Unabhängigkeit von russischer Kohle

Laut dem Premierminister Polens Mateusz Morawieckikönnte das Land bereits im April oder Mai dieses Jahr auf Kohle aus Russland verzichten. Die Regierung fügte hinzu, dass der Rückgang der Einfuhren eine rasche Abwicklung des Verfahrens ermöglicht habe. Morawiecki erinnerte daran, dass die Regierung bereits einen Plan zum Verzicht auf Kohlelieferungen aus Russland verabschiedet habe:

"Wir reichten beim Parlament ein und mit der Unterschrift des Präsidenten verhängen wir ein totales Kohleembargo. Ich hoffe, dass es im April, spätestens im Mai zum vollständigen Verzicht auf russische Kohle kommen wird."

Darüber hinaus sollen der Gasterminal in Świnoujście, die Baltic Pipe-Erdgasleitung und ein schwimmender Gasterminal nahe Danzig Polen dabei helfen, bereits in diesem Jahr unabhängig von russischen Gaslieferungen zu werden, so der Premierminister weiter. Ähnliche Schritte erwarte Polen von anderen EU-Mitgliedern, auch in Bezug auf Öl:

"Aber auch hier legen wir den radikalsten Plan in Europa für die Abkehr vom russischen Öl bis zum Ende dieses Jahres vor."

Morawiecki setzt sich auch dafür ein, dass die Europäische Kommission eine Steuer auf Kohlenwasserstoffe aus Russland erhebt.

Unterdessen erklärte die polnische Klimaministerin Anna Moskwa, dass die Einfuhren russischer Kohle konsequent sinken. Sie fügte hinzu, Warschau könne seine eigene Kohleproduktion sowie die Einfuhren aus Kanada, Südafrika, Australien und weiteren Ländern erhöhen, um die Versorgung kurzfristig wiederherzustellen.

Am 29. März verabschiedete die polnische Regierung einen Gesetzentwurf zum Verbot der Einfuhr russischer Kohle. Das russische Energieministerium bezweifelte jedoch, dass Polen in der Lage sei, umgehend Ersatz für die Kohle aus Russland zu finden:

"Es ist unwahrscheinlich, dass die russische Kohle von heute auf morgen durch eine andere ersetzt werden kann, da es sowohl auf die Kohle selbst als auch auf die ähnlichen Eigenschaften polnischer Ausrüstung der Kraftwerke und Wärmekraftwerke ankommt."

Im vergangenen Jahr war Polen der achtgrößte Abnehmer russischer Kohle und kaufte nach Angaben des Energieministeriums 7,8 Millionen Tonnen davon. Mit 7,5 Millionen Tonnen entfiel der größte Anteil auf Kesselkohle, die Menge an Kokskohle betrug 237,700 Tonnen.

Mehr zum Thema - Polen will russisches Eigentum beschlagnahmen