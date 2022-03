Peking warnt nach NED-Besuch in Taiwan: "Demokratie" kein Schutzschild für Sezessionsbestrebungen

Die Volksrepublik China hat die Vereinigten Staaten am Dienstag davor gewarnt, die Kräfte der "taiwanesischen Unabhängigkeit" unter dem Vorwand der "Demokratie" zu unterstützen, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Der Versuch, die Strategie zu bedienen, Taiwan zur Eindämmung Chinas zu benutzen, werde scheitern, mahnte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin.

Der chinesische Diplomat äußerte sich auf einer täglichen Pressekonferenz nach einer Frage zu taiwanesischen Medienberichten, denen zufolge der Leiter der US-amerikanischen Stiftung National Endowment for Democracy (NED), Damon Wilson, kürzlich Taiwan besucht habe. Die beiden Seiten kündigten angeblich an, dass sie im Oktober dieses Jahres eine Konferenz der sogenannten "Weltbewegung für Demokratie" durchführen wollen.

Obwohl die Organisation behauptet, eine Nichtregierungsorganisation und "gemeinnützig" zu sein, verwies Wang darauf, dass die NED verwerfliche Handlungen wie die Propagierung von US-Werten, die Unterwanderung von Regimen anderer Länder und die Anstiftung von Anti-Regierungsbewegungen begangen habe. Er sagte, dass diese Bewegungen vom US-Kongress und dem Weißen Haus finanziert werden.

Die NED arbeitet seit Langem mit regierungsfeindlichen Gruppen in vielen Ländern zusammen. In Wirklichkeit habe die Stiftung den Vereinigten Staaten als Werkzeug gedient, um sich in die inneren Angelegenheiten anderer einzumischen, mit dem Ziel, ihre eigenen Interessen zu verfolgen, so Wang.

Der chinesische Diplomat wies darauf hin, dass Wilsons Besuch unter dem Vorwand der sogenannten "Demokratie" eher Kräfte in Bewegung setzt, die die Spaltung fördern, als wirksame Rezepte für die Demokratie. Wang erklärte:

"Wir möchten die Vereinigten Staaten davor warnen, die Kräfte der 'taiwanesischen Unabhängigkeit' unter dem Vorwand der 'Demokratie' zu ermutigen und den Versuch zu unternehmen, die Strategie zu verfolgen, Taiwan zur Eindämmung Chinas zu nutzen, was nicht funktioniert und auch nicht gelingen wird."

Er warnte auch die taiwanesischen Behörden, die derzeit von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) kontrolliert werden, dass "Demokratie" kein Schutzschild für die "Unabhängigkeit Taiwans" sei und sich die Sezessionisten, die sich für die "Unabhängigkeit Taiwans" einsetzen, nicht auf sie verlassen sollten. Die politischen Manipulationen der DPP unter dem Vorwand der Demokratie mit der wahren Absicht, die Unabhängigkeit anzustreben, würden das taiwanesische Volk nur in den Abgrund des Unglücks führen, dessen Rechnungen schließlich von der Geschichte beglichen werden würden, fügte Wang hinzu.

Mehr zum Thema – Peking warnt vor "schlimmsten Konsequenzen" in Bezug auf Taiwan