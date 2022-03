Peking warnt vor "schlimmsten Konsequenzen" in Bezug auf Taiwan

China warnt davor, dass es Mächten aus dem Ausland nicht gelingen wird, sich in die Angelegenheiten Taiwans einzumischen. Zudem betont Peking, dass jedes Land, das Taipeh militärische Unterstützung anbietet, mit "Konsequenzen" rechnen muss.

© Sergey Pyatakov - Host Photo Agency via Getty Images

"Die Taiwan-Frage ist eine rein interne Angelegenheit Chinas", erklärte der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums Oberst Tan Kefei vor Reportern.

"Niemand und keine Kraft" könne Peking von einer "vollständigen nationalen Wiedervereinigung" mit Taiwan abhalten, betonte Tan und fügte hinzu, dass jeder, der dies versuche, "am Ende die schlimmsten Konsequenzen erleiden" werde.

Er hob hervor, dass das chinesische Militär bereit sei, jede Einmischung von außen in dieser Angelegenheit zu vereiteln. Seine Erklärung Erfolgte nur einige Tage, nachdem der australische Verteidigungsminister Peter Dutton verkündet hatte, dass es für Canberra "undenkbar" wäre, sich nicht mit den USA zusammenzuschließen, sollte Washington beschließen, Taiwan zu verteidigen.

Später milderte Dutton seine Worte ab und erklärte am Sonntag, dass die Antwort Australiens auf den "besten Interessen des Landes" beruhen werde.

Im vergangenen Monat beschuldigte Canberra ein chinesisches Kriegsschiff, einen Laser auf eines seiner Überwachungsflugzeuge gerichtet zu haben. Peking bezeichnete diese Anschuldigung als falsch.

Während die Regierung in Peking darauf besteht, dass Taiwan zu Chinas Territorium gehört, nehmen die USA in der Regel eine unverbindliche Position ein. Sie unterstützen inoffiziell die taiwanesische Unabhängigkeit und liefern Waffen an Taipeh, während sie gleichzeitig Chinas Anspruch auf die Insel anerkennen.

