Kein Test, keine häusliche Isolation bei leichten Symptomen: Corona in Spanien ab heute wie Grippe

Wer sich in Spanien mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert und keine oder nur leichte Krankheitssymptome entwickelt, kann weiter ein normales Leben führen. Ab Montag gelten in dem beliebten Urlaubsland neue Regeln bezüglich des Coronavirus. Weder ein Test noch häusliche Isolation ist noch Pflicht. Nur noch bei positiv Getesteten mit schweren Symptomen wird künftig Quarantäne fällig.

Lediglich bei gefährdeten Personen – wie etwa Menschen über 60 oder jenen mit einer Immunschwäche – werden weiterhin stets Corona-Tests durchgeführt. Auch für Schwangere und Mitarbeiter des Gesundheitswesens soll dies weiterhin gelten.

Für alle anderen ist ab Montag in ganz Spanien nur noch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Innenräumen sowie in Bussen, Bahnen und Flugzeugen verpflichtend. Bereits Mitte Februar war in ganz Spanien die Maskenpflicht im Freien ausgesetzt worden.

Allein in der autonomen Gemeinschaft Galicien gelten noch die 3G-Regel – geimpft, getestet oder genesen – beim Betreten von Krankenhäusern und Seniorenheimen sowie Obergrenzen bei den Gästen pro Tisch in Gaststätten. Aber auch diese Einschränkungen enden dort zum 9. April.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl neu bestätigter Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen – lag am Freitag bei 227. Zum Vergleich: In Deutschland betrug die Inzidenz mehr als 1.750. Zudem sind in Spanien nach offiziellen Angaben 3,6 Prozent aller Krankenhausbetten mit Corona-Patienten belegt. Knapp 85 Prozent der Bevölkerung gelten als doppelt geimpft gegen das Coronavirus. 51 Prozent erhielten demnach auch eine zusätzlich dritte Impfung.

Die neuen Regeln gelten auch für Touristen. Demnach müssen Feriengäste bei Verdacht auf Coronavirus oder nach einem positiven Selbsttest nicht mehr die spanischen Gesundheitsbehörden informieren. Die Bevölkerung wurde jedoch weiterhin zur Vorsicht aufgerufen. Alle positiv getesteten Personen sollten ihre sozialen Kontakte so weit wie möglich reduzieren und die Mitmenschen vor einer Ansteckung schützen.

