Beschossenes Einkaufszentrum in Kiew: Videobeweise für militärische Nutzung

Das am Sonntagabend vom russischen Militär beschossene Einkaufszentrum in Kiew stellte offensichtlich ein legitimes militärisches Ziel dar. Videos des russischen Verteidigungsministeriums belegen, dass dort Militärfahrzeuge untergestellt und Waffen gelagert wurden.

Das am Sonntagabend beschossene Einkaufszentrum "Retroville" in der ukrainischen Hauptstadt Kiew war offenkundig ein militärisches Ziel, zumindest seit dem Zeitpunkt, als dort Fahrzeuge des ukrainischen Militärs, Waffen und Munition untergestellt und gelagert wurden. Dies machte Igor Konaschenkow, der Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Montag deutlich. Darüber berichtete die Agentur RIA Novosti und veröffentlichte zwei Videos, die eine militärische Nutzung des Gebäudekomplexes zeigen sollen.

Das russische Militär war in der Lage, die Fahrzeugbewegungen und militärischen Aktivitäten rund um das Einkaufszentrum mittels Drohnen oder Satelliten zu verfolgen. Dabei ist zu sehen, wie Militärfahrzeuge an das Einkaufszentrum heranfahren, dort geparkt oder untergestellt werden. Die Beobachtung scheint unabhängig davon erfolgt zu sein, dass in den sozialen Netzwerken entsprechende Berichte, Fotos und Videoclips über die militärische Nutzung des Areals veröffentlicht wurden. Der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko hatte sich in einem Appell an die Bevölkerung gewandt, derlei Informationen nicht weiterzuverbreiten.

Konaschenkow führte weiter aus, dass das russische Militär ausschließlich militärische Ziele angreife, auch in der West- und südwestlichen Ukraine. Dafür würden unter anderem Marschflugkörper, ballistische und Hyperschallraketen vom Typ Kinschal verwendet, die sich durch eine hohe Treffgenauigkeit auszeichneten.

Das zweite vom russischen Militär veröffentlichte Video lässt relativ gut erkennen, wie Raketenwerfer vom Typ Grad in Winogrady, einem Vorort an der Stadtgrenze Kiews, zwischen Wohngebäuden postiert und von diesen Stellungen aus zum Beschuss des russischen Militärs eingesetzt werden, wie Konaschenkow erläuterte. Gezeigt wird auch die Zerstörung der Raketenwerfer, die vermutlich von Drohnen aus erfolgte.

Konaschenkow betonte, dass russische Truppen nur militärische Ziele beschießen würden, wohingegen das ukrainische Militär und die Einheiten ukrainischer Nationalisten auf Wohngebäude und zivile Infrastruktur schießen würden.

