Kein zusätzliches Öl für Boris Johnson aus Saudi-Arabien und Vereinigten Arabischen Emiraten

Der Versuch des britischen Premierministers Boris Johnson, die Ölexporteure im Nahen Osten für eine Erhöhung der Rohöllieferungen zu gewinnen, ist vorerst gescheitert. Weder Saudi-Arabien noch die Vereinigten Arabischen Emirate gaben Berichten zufolge eine Zusage zur sofortigen Erhöhung der Rohölproduktion.

Johnson beendete seine Reise auf die Arabische Halbinsel am Mittwoch nach Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Riad und dem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayid, in Abu Dhabi. Der britische Premier konnte die Königreiche nicht dazu bewegen, eine Erhöhung der Öllieferungen anzukündigen. Großbritannien und die USA versuchen über einen Importstopp von russischem Öl Einfluss auf den Krieg Russlands in der Ukraine zu nehmen. Doch dafür braucht es mehr Öl aus anderen Staaten.

Auf die Frage eines Reporters, ob Saudi-Arabien seine Fördermenge erhöhen werde, antwortete Johnson:

"Ich denke, darüber müssen Sie mit den Saudis sprechen. Aber ich denke, man war sich einig, dass die Stabilität der globalen Öl- und Gasmärkte gewährleistet werden muss und dass schädliche Preisspitzen vermieden werden müssen."

Die internationalen Rohölpreise stiegen Anfang des Monats auf ein 13-Jahres-Hoch, als die Ukraine-Krise eskalierte. Johnsons Versuch der Öldiplomatie brachte zwar keine unmittelbaren Ergebnisse, aber immerhin gelang es ihm, eine Audienz bei den Staatsoberhäuptern Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate zu bekommen. Berichten zufolge war das Weiße Haus nicht einmal in der Lage, für Präsident Joe Biden ein Telefonat mit den beiden Kronprinzen zu arrangieren.

Johnson wurde für sein Treffen mit bin Salman kritisiert, nachdem Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende 81 Menschen hingerichtet hatte. Der britische Premierminister versicherte Reportern, dass er bei beiden OPEC-Titanen die Menschenrechtsfrage ansprechen werde. Doch die Gespräche verliefen offenbar nicht viel besser als seine Bemühungen, mehr Öllieferungen zu sichern. Berichten zufolge hat Saudi-Arabien in der kurzen Zeit, in der Johnson in Riad war, drei weitere Menschen hingerichtet.

