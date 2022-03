Chinas Botschaft in USA: Haben keine Informationen über Moskaus Bitte um militärische Unterstützung

Die chinesische Botschaft in den USA hat erklärt, dass ihr keine Informationen über ein Ersuchen Russlands an China um militärische Unterstützung vorlägen. Sie wies darauf hin, dass sich Peking darauf konzentriere, die Spannungen in der Ukraine abzubauen.