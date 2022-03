Umfrage unter bosnischen Serben: "Vertreter des Westens haben die Ukraine in diesen Krieg gezogen"

Die russische Militäroperation in der Ukraine dauert an. Auf dem Westbalkan sind die Meinungen zum Konflikt geteilt. Während die meisten Länder der Region das Vorgehen Moskaus scharf verurteilen, halten sich Vertreter der Serben – auch in Bosnien-Herzegowina – mit Kritik zurück.

In einer Umfrage in den Straßen von Banja Luka, der größten Stadt in Republika Srpska, dem serbischen Teil von Bosnien-Herzegowina, wollten wir wissen, was die Menschen über den Krieg in der Ukraine denken.