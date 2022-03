Biden äußert sich zu Ängsten vor Atomkrieg

US-Präsident Joe Biden hat Befürchtungen, dass die Spannungen zwischen Moskau und Washington angesichts der Ukraine-Krise zu einem Atomkrieg eskalieren könnten, mit einem Achselzucken abgetan. Er bestritt, dass die US-Amerikaner Gründe hätten, sich über die Risiken eines solchen Konflikts Sorgen zu machen.

Auf die Frage eines Reporters, ob sich die US-Amerikaner Sorgen über einen Atomkrieg machen müssten, antwortete Biden knapp: "Nein." Die Frage kam in einem spontanen Moment, als Joe und First Lady Jill Biden am Montag während einer Veranstaltung zum Black History Month im Weißen Haus an einer Gruppe von Journalisten vorbeigingen.

Am Sonntag hat der russische Präsident Wladimir Putin die Abschreckungskräfte seines Landes einschließlich der Atomstreitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Moskau erklärte, der Schritt sei zumindest teilweise eine Reaktion auf die Äußerungen der britischen Außenministerin Liz Truss, die Sky News erklärt hatte, auch andere Länder in Osteuropa seien bedroht, falls Putin in der Ukraine nicht gestoppt werde. Dies könne zu einem Konflikt mit der NATO führen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag:

"Es gab Äußerungen von verschiedenen Vertretern auf verschiedenen Ebenen über mögliche Auseinandersetzungen oder sogar Zusammenstöße zwischen der NATO und Russland." "Wir sind der Meinung, dass solche Äußerungen absolut inakzeptabel sind."

