Selenskij: Sind bereit, über Sicherheitsgarantien und Neutralität zu reden

Der ukrainische Präsident har erklärt, dass Kiew sich selbst überlassen sei, da die NATO "Angst" habe, dem Land irgendwelche Garantien zu geben. "Wir müssen unser Land nun allein verteidigen", so Selenskij.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij warf dem Westen vor, die Ukraine gegen Moskau allein gelassen zu haben. Zugleich erklärte er am Freitag, er habe keine Angst, über ein Ende der russischen "Invasion" zu verhandeln, brauche dafür aber Sicherheitsgarantien.

In der Nacht zu Freitag sagte er in einer Videoansprache an die Nation, die auf Kurznachrichtendienst Telegram veröffentlicht wurde:

"Wir müssen unser Land nun allein verteidigen. Wer ist bereit, an unserer Seite zu kämpfen? Ich sehe niemanden."

In den frühen Morgenstunden lokaler Zeit sagte Selenskij, er habe sich an "Partner" im Westen gewandt, um ihnen zu sagen, dass das Schicksal der Ukraine auf dem Spiel stehe.

Ich habe sie gefragt: "Seid ihr auf unserer Seite?" so der ukrainische Präsident weiter. "Sie antworteten, dass sie mit uns sind, aber sie wollen uns nicht in die Allianz aufnehmen. Ich habe 27 europäische Staats- und Regierungschefs gefragt, ob die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, ich habe sie direkt gefragt – alle haben Angst und haben nicht geantwortet."

