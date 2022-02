G7-Staats- und -Regierungschefs zu Putin: "Auf die falsche Seite der Geschichte gestellt"

In einer gemeinsamen Erklärung im Anschluss an ein virtuelles Treffen am Donnerstag erklärten die Staats- und Regierungschefs der G7, der russische Präsident Wladimir Putin habe "auf dem europäischen Kontinent wieder den Krieg eingeführt".

"Er hat sich auf die falsche Seite der Geschichte gestellt", schrieben die Staats- und Regierungschefs.

"Wir verurteilen Präsident Putin für seine konsequente Weigerung, sich trotz unserer wiederholten Angebote auf einen diplomatischen Prozess zur Lösung von Fragen der europäischen Sicherheit einzulassen", heißt es in der Erklärung. "Wir stehen vereint mit unseren Partnern, einschließlich der NATO, der EU und ihrer Mitgliedsstaaten, sowie der Ukraine und sind weiterhin entschlossen, das Notwendige zu tun, um die Integrität der auf Regeln basierenden, internationalen Ordnung zu bewahren". Das G7-Treffen endete gegenüber CNN getätigten Angaben eines Beamten des Weißen Hauses zufolge nach etwas mehr als einer Stunde.

Teilnehmer des Treffens waren nach Angaben des Weißen Hauses US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der französische Präsident Emmanuel Macron, der italienische Premierminister Mario Draghi, der japanische Premierminister Kishida Fumio, der britische Premierminister Boris Johnson, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

