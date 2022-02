USA: Zwei Hubschrauber-Abstürze an einem Tag – ein Polizist stirbt in Kalifornien

Nach dramatischen Szenen in der US-Metropole Miami in Florida, wo ein Hubschrauber am Samstag ganz in der Nähe eines belebten Badestrands ins Meer gestürzt war, kam es kurz danach auch an der Westküste in Kalifornien zu einem weiteren Helikopter-Crash ins Wassen, wobei ein Polizist starb.

Am Samstagabend stürzte ein Polizeihubschrauber in der Bucht von Newport im US-Bundesstaat Kalifornien ins Wasser – am selben Tag, nachdem bereits ein anderer Hubschrauber in Miami im US-Bundesstaat Florida ins Meer gestürzt war. Nach dem Unfall in Kalifornien wurden beide Piloten ins Krankenhaus eingeliefert. Einer von ihnen erlag wenig später seinen Verletzungen. Er war 44 Jahre alt und arbeitete 14 Jahre lang bei der Polizei. Der andere Pilot befindet sich weiterhin in kritischem Zustand.

Die Polizeidirektion der US-Küstenstadt Huntington Beach bestätigte am Samstag in einer Erklärung, dass einer ihrer Hubschrauber "in der Gegend von Newport Beach abgestürzt ist".

Ein vermeintlicher Augenzeuge berichtete, dass er den Absturz von einem in der Nähe wasserndem Boot aus beobachtet habe und der Hubschrauber "außer Kontrolle geraten" sei. Auf Twitter schrieb er, dass der Helikopter "weniger als 150 Fuß von unserem Boot entfernt abgestürzt" sei. Er fügte hinzu: "Immer noch erschüttert von dem, was wir gerade gesehen haben." Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte er dazu auch ein Foto, das den abstürzenden Hubschrauber wenige Sekunden vor dem Aufprall zeigen soll.

Seconds before it hit the water... 📸 by my buddy @aslannpic.twitter.com/pr4VN4lJpW — Justin Martin (@justinmartin) February 20, 2022

Ein anderer Zeuge behauptete, es hätte so ausgesehen, als wollte der Pilot den Hubschrauber ins Wasser setzen, "um zu vermeiden, dass er auf etwas anderes fällt".

Dieses zweite Unglück war nicht der einzige Hubschrauberabsturz am Samstag an einem US-amerikanischen Strand. Zwei Insassen wurden zuvor bereits nach einem Helikopter-Crash in Miami in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort war eine Maschine vom Typ Robinson R44 ganz in der Nähe eines belebten Badestrands ins Meer gestürzt. Die Polizei veröffentlichte auf Twitter ein Video des Vorfalls. Darauf ist zu sehen, wie der Hubschrauber ins Wasser stürzt – nur wenige Meter entfernt von badenden Menschen.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition. 1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022

Mehr zum Thema - Bruchlandung in Westsibirien mit 18 Menschen an Bord