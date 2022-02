Russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa darf bei Olympischen Spielen weiter antreten

Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa darf an den Olympischen Winterspielen in Peking weiter teilnehmen. Das Sportgericht (CAS) lehnte die Forderung nach einer Sperre gegen die 15-jährige Sportlerin ab. Hintergrund war eine positive Dopingprobe vom Dezember.

Die Entscheidung gegen eine Sperre Walijewas erging nur einen Tag vor dem Eiskunstlauf-Einzelwettbewerb der Frauen in Peking, bei dem die 15-Jährige als Goldmedaillenfavoritin gilt und nun antreten darf. Bei der Bekanntgabe der Entscheidung berief sich das CAS auf Walijewas Status als "geschützte Person", den sie gemäß dem Code der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) innehat.

Außerdem stellte das CAS fest, dass Walijewa in Peking nicht positiv getestet worden sei und dass die Verhängung einer Sperre gegen sie bei den Spielen "unter diesen Umständen einen nicht wiedergutzumachenden Schaden verursachen würde".

Unter Bezugnahme auf die Tatsache, dass Walijewas Ergebnis der Dopingprobe vom 25. Dezember erst am 8. Februar mitgeteilt wurde, nachdem sie in Peking im Mannschaftswettbewerb angetreten war und Gold gewonnen hatte, erklärte das CAS, dass es "ernsthafte Probleme" in Bezug auf eine "verfrühte Mitteilung" des Ergebnisses gegeben habe, die Walijewas Fähigkeit behindert hätten, sich rechtlich zu verteidigen.

