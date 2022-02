Wegen Ukraine-Krise: Gespräch zwischen Putin und Biden angesetzt

US-Präsident Joe Biden wird den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstagabend Moskauer Zeit anrufen, teilte der Kreml am Freitag mit. Der Anruf erfolge auf schriftliche Anfrage des Weißen Hauses. Die beiden Politiker sollen die aktuellen Spannungen in der Ukraine erörtern.

Biden verließ das Weiße Haus am Freitagnachmittag in Richtung Camp David im US-Bundesstaat Maryland, dem Rückzugsort des Präsidenten. Er soll dort über das Wochenende bleiben.

Kurz vor seiner Abreise forderte Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan alle US-amerikanischen Bürger öffentlich auf, die Ukraine zu verlassen, da sie im Falle einer russischen Invasion, die "jeden Tag" stattfinden könnte, nicht in der Lage seien, dies zu tun.

Mehr Informationen in Kürze ...