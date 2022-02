Gegen die unipolare Weltordnung: Putins legendäre Münchner Rede jährt sich zum 15. Mal

In einer inzwischen legendär gewordenen Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007 sprach Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin viele Themen an, die sich in den darauffolgenden Jahren als beinahe prophetisch erwiesen.