WADA will russische Eiskunstläuferin Walijewa positiv auf "verbotene Substanz" getestet haben

Die Zukunft der Teenager-Sensation Kamila Walijewa, die eine zentrale Rolle beim Gewinn der Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb durch das Russische Olympische Komitee (ROC) spielte, bleibt unklar, nachdem die Internationale Testagentur (ITA) am Freitag bekannt gab, dass die Läuferin im Dezember positiv auf ein illegales, nicht leistungssteigerndes Herzmedikament getestet worden sei.

Walijewas Probe, die am 25. Dezember während der russischen Eiskunstlaufmeisterschaften in Sankt Petersburg entnommen wurde, soll laut der ITA "ein ungünstiges Analyseergebnis (AAF) für die nicht spezifizierte verbotene Substanz Trimetazidin" ergeben haben.

Die Probe wurde in einem von der WADA akkreditierten Labor in Stockholm untersucht, das das positive Ergebnis am 8. Februar, einen Tag nach dem Ende des Mannschaftswettbewerbs, meldete, so die ITA. Da die Probe im Dezember unter der Aufsicht der Russischen Anti-Doping-Agentur (RUSADA) entnommen worden war, oblag es der russischen Dopingaufsichtsbehörde, weitere Maßnahmen zu ergreifen – was sie auch tat, indem sie Walijewa vorläufig "mit sofortiger Wirkung" suspendierte.

Am folgenden Tag, dem 9. Februar, legte die junge Eiskunstläuferin jedoch erfolgreich Einspruch gegen die Suspendierung vor dem Disziplinarausschuss der RUSADA ein, was dazu führte, dass ihr Trainings- und Wettkampfverbot am Ende desselben Tages aufgehoben wurde.

Während Walijewa von der RUSADA für den bevorstehenden Einzelwettkampf freigegeben wurde, teilte die ITA mit, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) beschlossen hat, gegen die Aufhebung der Sperre vor dem Schiedsgericht des Sports (CAS) Einspruch einzulegen. Sie erklärte:

"Das IOC wird von seinem Recht Gebrauch machen, Berufung einzulegen und nicht auf die begründete Entscheidung der RUSADA zu warten, da eine Entscheidung vor dem nächsten Wettkampf, an dem die Athletin teilnehmen soll, erforderlich ist."

Die Berufung, die noch vor dem 15. Februar – dem Tag des Kurzskilaufs der Damen im Einzellauf, bei dem Walijewa als große Favoritin auf den Sieg gilt – verhandelt werden soll, wird von der ITA im Namen des IOC eingelegt.

Auch das Mannschaftsgold des Russischen Olympischen Komitees steht auf dem Spiel. Die ITA erklärte, dass die Entscheidung darüber, ob der Sieg des ROC Bestand hat, "von der ISU [Internationale Eislauf-Union] erst nach einer endgültigen Entscheidung über den gesamten Sachverhalt getroffen werden kann". Die Testbehörde fügte hinzu:

"Das Verfahren, das derzeit eingeleitet wird, kann sich nur mit der vorläufigen Suspendierung befassen."

Das Russische Olympische Komitee erklärte zu der Angelegenheit, dass die positiv getestete Dopingprobe der Athletin nicht aus dem Zeitraum der Olympischen Spiele stammte. Sie wurde jedoch vor und nach dem 25. Dezember 2021 mehrmals positiv getestet, unter anderem in Peking während des Eiskunstlaufturniers. Alle Ergebnisse waren negativ.

Da die erwähnte positive Dopingprobe Walijewas nicht während der Olympischen Spiele entnommen wurde, würden die Ergebnisse der Eiskunstläuferin und die Ergebnisse des Mannschaftswettbewerbs während der Olympischen Spiele nicht automatisch einer Überprüfung unterliegen.

In einem Kommentar an RT bezeichnete Jaroslaw Aschichmin, der Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie und der American Heart Association ist, Trimetazidin als ein altes und sehr schwaches Medikament. Er erklärte:

"Warum es als Dopingmittel angesehen wird, ist mir nicht klar. Ich persönlich verwende es äußerst selten, selbst in der Behandlung, da seine Wirkung nicht stark genug ist, sondern die Herzfunktion nur leicht beeinträchtigt. Man kann sagen, dass es ein Herzvitamin ist. Natürlich ist es ein totales Chaos bei der Dopingkontrolle, wenn dieses Medikament als Doping identifiziert wird."

