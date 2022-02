Nach zwei Jahren Isolation: Australien öffnet sich wieder für Touristen

Die australische Regierung hat angekündigt, dass das Land seine Grenzen für alle geimpften Touristen mit gültigen Visen am 21. Februar wieder vollständig öffnen wird. Das erklärte der australische Premierminister Scott Morrison am Montag auf einer Pressekonferenz. Das Kabinett habe die Entscheidung getroffen, die Grenzen für alle verbleibenden Besucherkategorien wieder zu öffnen, nachdem fast zwei Jahre lang sehr strenge Regeln galten. Diesen Schritt begründete Morrison damit, dass die Zahl der COVID-19-Fälle und der Einweisungen in die Intensivstation zurückgegangen war. Er sagte:

"Wenn Sie doppelt geimpft sind, freuen wir uns darauf, Sie wieder in Australien willkommen zu heißen, und ich weiß, dass die Tourismusindustrie sich darauf freut."

Der australische Regierungschef wies darauf hin, dass Reisende vollständig geimpft sein sollten, um australisches Hoheitsgebiet zu betreten.

Auch sprach er erneut den Fall des ausgewiesenen serbischen Tennisspielers Novak Đoković an. Das harte Vorgehen der australischen Behörden sollte "eine sehr klare Botschaft an alle in der Welt sein, dass dies die Voraussetzung für die Einreise nach Australien ist".

Das Land hatte seine Grenzen für alle internationalen Besucher im März 2020 geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Seit November letzten Jahres ließ es schrittweise Fachkräfte, internationale Studenten und geimpfte Rucksacktouristen aus Japan, Singapur, Südkorea und Neuseeland ins Land.

Seit Beginn der Lockerung der Grenzkontrollen wurde das Land von fast 300.000 Menschen besucht, doch die Tourismusbranche forderte weiterhin die Zulassung von mehr internationalen Besuchern. Es wird davon ausgegangen, dass die Lockerung der Grenzbestimmungen den Hotels, Fluggesellschaften und anderen tourismusbezogenen Unternehmen im ganzen Land großen Auftrieb geben wird.

Strenge Grenzbestimmungen und Abriegelungen hatten Australien geholfen, die Ausbreitung von COVID-19 und neuen Krankheitsfällen auf einem relativ niedrigen Niveau zu halten – bis Mitte Januar, als das Land einen beispiellosen Anstieg von Infektionen und Krankenhauseinweisungen aufgrund der hochansteckenden Omikron-Variante verzeichnete.

In der vergangenen Woche waren die Zahl der neuen Fälle und der damit verbundenen Todesfälle relativ gering. Den offiziellen Statistiken zufolge verzeichnete Australien am Sonntag nur 25.000 neue Fälle, während es Mitte Januar noch einen Höchststand von fast 150.000 Fällen täglich gegeben hatte.

Insgesamt wurden in Australien seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 rund 2,7 Millionen positive Corona-Befunde registriert und 4.248 Todesopfer Todesfälle mit dem Corona-Virus im Zusammenhang gebracht.

