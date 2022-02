Londoner Wissenschaftler entwickeln magnetische Samen gegen Krebs

Wissenschaftler aus London haben magnetische "Samen" entwickelt, die sich im Körper erwärmen und Krebszellen abtöten. Dazu wird ein Patient in ein MRT-Gerät gelegt. So lenken die magnetischen Wellen die ferromagnetischen Kugeln in Richtung des Krebstumors.