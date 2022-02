NATO-Generalsekretär Stoltenberg wird Chef der norwegischen Zentralbank

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird neuer norwegischer Zentralbankchef, wie die Regierung in Oslo mitteilte. Sein Amt wird er erst gegen Jahresende antreten und dann den norwegischen Staatsfonds beaufsichtigen, der der größte der Welt ist.

Die norwegische Regierung gab die Ernennung Jens Stoltenbergs zum Chef der Zentralbank in einer Erklärung am Freitag bekannt und erklärte, sie hoffe, dass er sein neues Amt um den 1. Dezember herum antreten könne. Stoltenberg wird zunächst seine Amtszeit bei der NATO bis Ende September 2022 erfüllen. Er hatte bereits früher gesagt, dass er nicht in der Lage sei, das Amt des Zentralbankchefs anzutreten, bevor er sein Amt als NATO-Generalsekretär aufgibt. Die Stelle bei der Zentralbank wird ab 1. März die Vizechefin der Notenbank, Ida Wolden Bache, kommissarisch besetzen.

Stoltenberg wird für die Festsetzung der Zinssätze und die Verwaltung der Finanzstabilität zuständig sein sowie den norwegischen Staatsfonds beaufsichtigen, der mit einem Vermögen von 1,4 Billionen Dollar der größte der Welt ist.

Der norwegische Finanzminister Trygve Slagsvold Vedum sagte, er wolle "den besten Zentralbankgouverneur für Norwegen finden, und ich bin zuversichtlich, dass dies Jens Stoltenberg ist".

"Die Kombination aus finanziellem Hintergrund, Verständnis für die Gesellschaft und einer Managementerfahrung, die nur Wenige in Norwegen haben, macht ihn sehr geeignet für die Leitung der Norges Bank", hieß es in einer Erklärung.

Die Opposition befürchtet jedoch, dass die Ernennung des ehemaligen Ministerpräsidenten – und Bekannten des derzeitigen Vorsitzenden der Arbeiterpartei und Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre – die Unabhängigkeit der Norges Bank und des Ölfonds schwächen könnte.

Der 62-jährige Stoltenberg ist ehemaliger Finanzminister und Premierminister Norwegens. Während seiner Zeit als Premierminister stiegen die Verteidigungsausgaben derart an, dass Norwegen heute eines der NATO-Mitgliedsstaaten mit den höchsten Verteidigungsausgaben pro Einwohner ist. Das Amt als NATO-Generalsekretär hatte er im Jahr 2014 angetreten, sein Mandat wurde verlängert.

