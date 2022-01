Alexei Puschkow, ein russischer Senator und früherer Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma, äußerte sich Anfang der Woche in einem Interview mit Ukraina.ru zur aktuellen Machtdynamik auf der Weltbühne. Er erklärte:

"Die USA sind ein Hegemon, der allmählich seine Stellung in der Welt verliert."

Dem russischen Senator zufolge versuchen die USA, "ihren dominanten Einfluss aufrechtzuerhalten, indem sie gleichzeitig Konflikte mit Russland und China austragen, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität". Puschkow merkte an, dass dies sowohl in den USA als auch im Rest der Welt ein nervöses Umfeld schaffe. Er stellte fest:

Der Politiker, der heute den Posten des Vorsitzenden der vorläufigen Kommission für Informationspolitik und Medienbeziehungen des russischen Föderationsrates innehat, warnte davor, dass dies "ein Jahr der Krise zwischen Washington und Moskau" werden wird und fügte hinzu:

"So wie ich es verstehe, wollen sie jetzt das 'russische Problem' lösen, das heißt praktisch ganz Europa unterwerfen und Russland an den Rand drängen."

Puschkow hob hervor, dass die politische und finanzielle Elite Amerikas "glaubt, dass sie die Einzigen sind, die die Welt regieren können". Washington beabsichtige nicht, andere Kräfte ans Ruder zu überlassen. Er betonte:

"Solange also keine neue Weltordnung geschaffen wird, in der die USA schwächer sind und eine geringere Rolle spielen, werden wir uns in einem mehr oder weniger akuten politischen Konflikt mit ihnen befinden."