UNO lobt Chinas Rolle bei Entwicklungszusammenarbeit

Liu Zhenmin, der Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, lobte am Donnerstag Chinas proaktive Rolle bei der Förderung der Entwicklungszusammenarbeit durch die Gründung der Gruppe der Freunde der Globalen Entwicklungsinitiative (GDI). Das berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Die Welt befinde sich laut dem UN-Verantwortlichen bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in einer kritischen Phase. Die COVID-19-Pandemie bedrohe die jahrzehntelange harte Arbeit zur Beseitigung der Armut. Kinder seien durch sie aus der Schule verdrängt worden. Dies könne einen wichtigen Weg der sozialen Mobilität schwächen. Die Pandemie habe zudem den globalen Hunger vergrößert. Auch im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter habe es negative Entwicklungen gegeben, so Liu bei der Auftaktsitzung der Gruppe.

Laut einem UN-Bericht zur weltweiten Wirtschaftslage und zu den möglichen Prognosen für 2022 gebe es erhebliche Bedrohungen für die globale wirtschaftliche Erholung. Zu diesen Bedrohungen zählen dem Bericht zufolge neue Wellen von COVID-Infektionen, anhaltende Probleme auf dem Arbeitsmarkt, anhaltende Unterbrechungen der Lieferketten und steigender Inflationsdruck, wie der UN-Verantwortliche erklärte. Liu stellte diesbezüglich fest:

"Angesichts dieser Krisen ist die Botschaft klar. Es ist an der Zeit, in großem Umfang zu handeln. Es ist an der Zeit für Zusammenarbeit und effektive multilaterale Kooperation. Es ist Zeit für Innovation und transformativen Wandel. Gemeinsam müssen wir dringend den politischen Ehrgeiz für globale Entwicklungspartnerschaften erhöhen, um den Fortschritt zu beschleunigen."